VIDEO: Hard core spika o Alder Lakeu i SSD-ovima s Bugovim hardverskim guruom - imamo i transkript

U nikad većoj krizi opskrbnih lanaca kakva trenutačno vlada, čipovi su roba do koje nije nimalo lako doći, bilo gdje u svijetu. Ipak, novi Bug piše o dolasku nove, iznimno značajne 12. generacije Intelovih procesora Core – za tvrtku najrevolucionarnije u posljednjih pet godina. O novoj Intelovoj platformi, o testu terabajtnih SSD diskova i krizi nabave čipova u novom Tech Radaru govori Denis Arunović, Bugov hardverski eksprt.

Uz video cijelog razgovora, niže donosimo i transkript nekoliko Denisovih odgovora...

Kratko za početak, u kojoj smo fazi krize opskrbnih lanaca trenutačno, prema tvojoj procjeni do kada bi to moglo trajati? Koji uređaji najviše pate?

Rekao bih da smo prošli vrhunac krize i da se polako vraćamo u normalu. S obzirom na trendove, realno je očekivati da će se situacija manje-više posve smiriti u drugoj polovici sljedeće godine. Najveći je problem s grafičkim karticama budući da tu postoji pritisak s dvije strane – s jedne strane problemi s dostupnošću čipova, a s druge strane velika potražnja od strane korisnika, što zbog klasične primjene za igranje, što zbog rudarenja kriptovaluta.

Zašto je uopće došlo do te krize…?

Primarni uzrok je bez sumnje pandemija Covida-19 zbog koje su zatvarane tvornice, a došlo je i do velikih poremećaja u logističkim lancima te drastičnom poskupljenju cijena transporta. Jedan od najvećih proizvođača čipova, tajvanski TSMC, imao je problema zbog suše jer se kod proizvodnje čipova koriste velike količine ultra-čiste vode. Imamo tu i trgovinski rat SAD-a i Kine, rast cijena sirovina, te razorni požar u pogonima japanskog Renesasa, firme koja pokriva 30-ak posto svjetske proizvodnje mikrokontrolera.

Hoće li ikada doći kraj tom rudarenju kripa, zar nije da ga ima „ograničena količina“?

Na temu rudarenja kripta, koliko sam informiran, trebalo bi doći do smirivanja situacije u drugoj polovici godine jer jedna od kriptovaluta koje se najviše rudare s grafičkim karticama, Ethereum, prelazi sa sustava Proof of Work na Proof of Stake. No to je samo moja pretpostavka. Danas je područje kriptovaluta toliko razvijeno da postoje deseci i stotine različitih novčića, a dobar dio njih se i dalje oslanja na rudarenje.

Zašto je 12. generacija Intelovih procesora tako značajna da je postala cover story novog Buga?

Istaknuli smo nove Intelove procesore, poznate i pod razvojnim imenom Alder Lake, zbog toga što je Intel kao najveći i dominantni proizvođač procesora za PC-je posljednjih godinu u svojevrsnoj krizi i konstantno gubi tržišni udio od strane rivala AMD-a. Alder Lakeovi za Intel predstavljaju veliku prekretnicu jer tvrtka po prvi puta u posljednjih pet godina ima tehnološki dominantan stolni procesor.

Da bismo dobili uvid u širu sliku – reci nam koji su najveći proizvođači procesor u svijetu?

Prema prodajnim rezultatima iz prvog kvartala ove godine su Intel, Samsung, TSMC, Qualcomm, Broadcom, Nvidia, Texas Instruments, MediaTek, AMD i Infineon. Doduše, treba naglasiti da dobar dio imena s ove liste nema vlastite tvornice već netko drugi proizvodi čipove prema njihovom dizajnu. Intel, Samsung, TSMC, Texas Instruments i Infineon imaju vlastite pogone, s tim da TSMC ne proizvodi vlastite čipove već prima narudžbe od partnera.

Kada gledamo tržište procesora za računala tu je najveće rivalstvo između Intela, AMD-a i Apple, objasni koja je osnovna razlika među njima?

Intel i AMD su praktički od samih početaka izravni rivali jer obje tvrtke dizajniraju čipove s x86 instrukcijskim setom namijenjene stolnim računalima, laptopima i poslužiteljima. Apple je donedavno koristio Intelove čipove u svojim računalima, no od kraja prošle godine počela je migracija na vlastite čipove koji rabe ARM instrukcijski set. Još jedna velika razlika je što Intel sam proizvodi većinu svojih procesora, dok AMD i Apple za to koriste usluge drugih tvrtki, a to je u posljednje vrijeme tajvanski TSMC.

Koje su najbitnije nove značajke koje donose Alder Lake procesori? Kakve su rezultate pokazali na testu u odnosu na konkurentska rješenja?

Procesori Alder Lake kombiniraju dvije vrste procesorskih jezgri – velike jezgre visokih performansi, no visoke potrošnje i male jezgre nižih performansi i manje potrošnje. Ideja je da velike jezgre odrađuju zahtjevne zadaće, a male jezgre one manje bitne. Kada je potrebno, sve jezgre mogu zajedno obaviti neki vrlo zahtjevni zadatak kao što je primjerice obrada 4K videa ili renderiranje 3D modela. Zahvaljujući tom principu, ali i naprednoj arhitekturi svake pojedine jezgre, pokazali su u većini testova bolje performanse od AMD-ovih procesora. Ipak, to je dosta gruba generalizacija, a za više detalja preporučam pročitati moju detaljnu recenziju u novom Bugu.

Intel svoje nove procesore isporučuje bez hladnjaka, znači li to da se ne zagrijavaju prejako i da ih je lako hladiti s bilo kojim hladnjakom?

Intel je trenutno predstavio najmoćnije modele novih procesora, a takvi posljednjih godina ne dolaze s hladnjakom jer traže jače hladnjake, a i korisnici sâmi vole odabrati hladnjak koji im odgovara po kombinaciji performansi, izgleda i cijene. Zagrijavaju se dosta, pogotovo najmoćniji model i to je ujedno i jedna od mana u odnosu na konkuretske AMD-ove procesore. Primjerice, deklarirana maksimalna potrošnja modela Core i9 je 241 vat, a u nekim testovima potrošnja ide i preko 300 vata.

Ukoliko se netko odluči prijeći na nove Intelove procesore, kolika im je cijena, mogu li se uopće već kupiti kod nas? Mora li se kupiti i nova matična ploča?

Da, dostupni su kod nas. Cijene se kreću od oko 2.500 kuna za najslabiji trenutno predstavljeni model Core i5-12600K ili KF, do 5.300 kuna za najmoćniji Core i9-12900K ili KF. Razlika između K i KF varijanti je to što KF nema integriranu grafiku. Novi procesori traže nove ploče s ležištem LGA-1700, samim time i nove hladnjake, a napravljena i djelomična smjena tipa radne memorije. Podržan je i stari DDR4, ali i novi, značajno skuplji i slabije dostupan DDR5. Tko želi koristiti DDR4, mora kupiti matičnu ploču s DDR4 utorima.

Što je s Alder Lake verzijama za laptope, kada će oni biti dostupni?

Očekuje se da će mobilne varijante biti predstavljene na CES-u, pa da će onda polako početi stizati na tržište u sklopu novih varijanti laptopa.

Za novi Bug priredio si i veliki usporedni test M.2 SSD-ova od 1 TB, zašto je ta tema zanimljiva?

Zanimljiva je jer su M.2 SSD-ovi danas de facto standard za pohranu podataka kako na laptopima tako i na stolnim računalima. Model od 1 TB predstavljaju nekakvu zlatnu sredinu u pogledu omjera kapaciteta i cijene, a i dovoljno su veliki da zadovolje zahtjeve većine korisnika. Zbog toga smo odlučili napraviti detaljan test dostupnih modela kako bi naši čitatelji mogli napraviti ispravan odabir pri kupovini.

Kakva je ponuda M.2 SSD-ova na našem tržištu?

Dosta dobra osim ako ne tražite egzotičnije proizvođače ili, vrlo velike kapacitete. U pravilu svatko može bez problema naći nešto za sebe.

Hoće li se i dalje proizvoditi klasični tvrdi diskovi i "stari" SSD-ovi od 2,5 inča?

SSD-ovi od 2,5-inčna sve manje jer ih je vrijeme pregazilo. Klasični čvrsti diskovi se i dalje razvijaju radi primjene u profesionalne svrhe – u poslužiteljima, sustavima za videonadzor, lokalnim sustavima za sigurnu pohranu podataka i slično gdje dolazi do izražaja njihov značajno bolji omjer kapaciteta i cijene.