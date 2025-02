Alate OpenAI-ja svakog tjedna koristi 5% svjetskog stanovništva

Operativni direktor kompanije OpenAI Brad Lightcap podijelio je s javnošću najnovije podatke o korištenju njihovih alata generativne umjetne inteligencije. Prema njegovim riječima ChatGPT i ostali trenutačno bilježe više od 400 milijuna tjedno aktivnih korisnika. To znači da je od prosinca 2024. do veljače 2025. godine broj ljudi koji aktivno koriste OpenAI-jeve alate porastao za čak 33%.

Lightcap je rast okarakterizirao kao "prirodan", budući da s vremenom GenAI alati, a primarno ChatGPT, postaju sve korisnijima te ih upoznaje sve šira publika: "Ljudi čuju za to usmenom predajom. Vide u tome korist, vide prijatelje da se time služe. To stvara efekt da sve više ljudi zaista želi doći do tih alata i da su im oni zaista vrijedni".

Rast na svim poljima

Kad je riječ o plaćenim pretplatama kod poslovnih korisnika, također je vidljiv brz rast. Od rujna prošle godine do današnjih dana broj takvih je korisnika udvostručen, pa sada oko dva milijuna kompanija i organizacija plaća pretplate na ChatGPT. Do toga je, smatra Lightcap, primarno došlo jer ljudi privatno koriste AI alate pa "nagovaraju" tvrtke da im omoguće pristup njima i na poslu te ih implementiraju u poslovne procese. Zabilježen je porast korištenja modela s mogućnošću "razmišljanja" putem APi-ja – od lansiranja modela o3 mini rast broja korisnika bio je peterostruk.

S prelaskom granice od 400 milijuna tjedno aktivnih korisnika OpenAI sada opslužuje 5% ukupne svjetske populacije svakog tjedna. Lightcap je potvrdio i nedavne najave Sama Altmana o tome da će modeli GPT-4.5 i GPT-5 uskoro biti dostupni putem API-ja. GPT-5 će objediniti modele serije GPT i "o" te biti besplatan za sve korisnike, s time da će oni koji ChatGPT-u pristupaju besplatno imati dnevne limite za njegovo korištenje.