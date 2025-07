OpenAI predstavio AI agenta koji obavlja zadatke umjesto vas

OpenAI je predstavio svoju najnoviju agentsku umjetnu inteligenciju nazvanu ChatGPT Agent. Riječ je o AI-u koji ima sposobnosti automatizacije i povezivanja s drugim alatima, kao i mogućnost dubinskog istraživanja, glatke konverzacije te sintetiziranja informacija, baš kao i obični ChatGPT.

„ChatGPT Agent izvršava zadatke koristeći vlastito virtualno računalo, tečno prelazeći između zaključivanja i djelovanja kako bi upravljao složenim radnim procesima od početka do kraja, sve prema vašim uputama“, objašnjavaju iz OpenAI-a.

U praksi bi to značilo da se od ChatGPT Agenta može tražiti da automatizira ponavljajuće poslovne zadatke, poput pomicanja termina sastanaka, ažuriranja tablica u Excelu, izrade prezentacija u PowerPointu i slično. Uz to, iz jednog upita može planirati i rezervirati putovanja, što uključuje i pronalazak prijevoza, smještaja i aktivnosti, a sve to uz povezivanje s drugim servisima poput Googleovog Kalendara.

ChatGPT Agent trenutno je dostupan korisnicima s pretplatom na ChatGPT Pro, dok će ga oni s paketima Plus i Team dobiti početkom sljedećeg tjedna.