Amaterski igrač dokazao da se umjetnu inteligenciju u igri Go još može pobijediti

Još otkako je računalo Deep Blue prvi puta u šahu pobijedilo Garyja Kasparova 1996. godine, postalo je jasno da će računala početi polako dominirati u "ljudskim" igrama na ploči. Potom je moralo proći još dvadeset godina, a na sirovu je računalnu snagu bilo potrebno nadograditi umjetni inteligenciju, kako bi računala ovladala i daleko složenijom strateškom drevnom kineskom igrom Go. No, pojavio se tada Googleov AlphaGo i 2016. godine premoćno savladao tada najboljeg od najboljih – Leeja Sedola.

Sedmodnevni niz partija između južnokorejanca i računalnog sustava smatra se prijelomnom točkom u razvoju AI sustava. U trenutku kada je AlphaGo povukao potez, nikada viđen u jednoj "ljudskoj" partiji, mnogima je postalo jasno da će računala uskoro dominirati u još većem broju igara i područja života – ako ne i u svima. Sedol se u međuvremenu umirovio, odustavši od profesionalnog igranja uz poruku da će umjetna inteligencija potpuno preuzeti igranje i kako "je se ne može više pobijediti".

Čovjek uzvraća udarac…

Međutim, ovih se dana dogodio manji, ali znakoviti obrat. Baš kao što se autonomne automobile ponekad može "prevariti" jednostavnim metodama i natjerati ih na pogrešku (npr. malenom intervencijom na grafici prometnog znaka", tako se može zavarati i profesionalne algoritme za igranje Goa. Otkrio je to amaterski igrač te igre, Amerikanac Kellin Pelrine.

Kellin Pelrine American Go Association

On je igrao protiv dvaju sustava koji se trenutačno smatraju najboljima na svijetu, KataGo i Leela Zero. Stručnjaci kažu da su na razini vještine usporedivi sa sustavom AlphaGo, koji nije dostupan javnosti. U 14 od 15 partija Pelrine je pobijedio, na čuđenje mnogih, osim onih – koji su ga za to pripremali.

…ali uz pomoć računala

Naime, Pelrine i tim koji razvija umjetnu inteligenciju u kompaniji FAR AI, zajednički su osmislili strategiju za pobjedu protiv umjetne inteligencije. Njihov je računalni sustav odigrao milijun partija protiv KataGo-a i, na temelju ljudske ideje, razvio poseban način ponašanja u partiji. Njega je Pelrine potom, bez daljnje aktivne pomoći računala u mečevima, proveo u djelo.

Strategija se sastojala od iskorištavanja "slijepe točke" umjetne inteligencije, činjenice da je ona sposobna reagirati na brojne situacije, ali ne "razumije" u igru punom smislu niti sagledava širu sliku. Kako je u Gou cilj okružiti tuđe kamenčiće i zauzeti što više teritorija, Pelrineov je zadatak bio malo po malo graditi veliki krug oko protivničkih kamenčića, zavaravajući pritom AI protivnika taktičkim potezima u drugim uglovima ploče.

Ideja je u konačnici i upalila: sustav nije na vrijeme uvidio da je ranjiv, fokusirao se na druge poteze, čak ni kad je veliki krug bio potpuno zatvoren – što je nešto što bi ljudski igrač lakoćom bio primijetio. Slatka je to osveta i mala pobjeda za čovjeka, no pokazuje da AI i dalje nije "pametniji" od ljudi. Iako se u ponekim zadacima snalazi savršeno, nedostaje mu krajnja verifikacija istine (kod chatbota) ili konzistentnosti rezultata (što vidimo kada DALL-E crta ruke ili treba ispisati tekst), a često nije treniran na baš svim scenarijima koji kreativnim pojedincima mogu pasti na um.