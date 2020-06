Banke moraju postati inteligentne ili će ostati bez klijenata

Bankarstvo prolazi kroz strukturne promjene - tržište se dijeli na one koji se još uvijek oslanjaju samo na fizičke poslovnice i one tehnološki napredne koji grade novu, inteligentniju infrastrukturu

Industrija financijskih usluga ušla je u eru 4.0. Krenulo je s mobilnim bankarstvom, a evoluirajući od osnovnih značajki prema sve raznovrsnijoj paleti usluga i mogućnosti, korisnici su dobili veći, lakši i brži nadzor na svojim financijama. Upravo zbog jednostavnosti i iznimne popularnosti, predviđa se da će 2023. usluge mobilnog bankarstva koristiti preko 7,33 milijarde ljudi. No ponuda online i mobilnih usluga se mora dalje širiti i prilagođavati ako banke žele ostati prvim izborom kod svojih klijenata. Navedeni trendovi nipošto ne znače da sve fizičke banke treba ugasiti, već naprotiv - usluge koje želimo ili moramo obavljati ondje, kao i one koje možemo odraditi s bilo koje točke na planetu jednostavno se moraju isprofilirati. Naime, fizičke banke još uvijek imaju nezamjenjivu ulogu u poslovnim područjima velike vrijednosti poput savjetovanja i drugih radnji, ali se istovremeno mora razvijati i novi, inteligentniji ekosustav. Prema globalnom izvješću AI in Financial Services konzultantske kuće Ernest Young (EY), 85% financijskih sustava diljem svijeta već koristi neki oblik umjetne inteligencije u svome poslovanju, a k tome njih 75% se planira do kraja ove godine orijentirati na ulaganja upravo u ovaj segment.

Od personalizacije korisničkog iskustva do otkrivanja anomalija i sprečavanja prijevara

AI, internet stvari (IoT) i cloud mijenjaju financijske usluge prema digitalnoj budućnosti, omogućujući da se u nekoliko koraka bankarstvo nađe u agilnoj, fleksibilnoj i inteligentnijoj budućnosti koja će osigurati ne samo snažniju lojalnost klijenata, već i osnažiti za nošenje sa svim budućim izazovima. Jedno od područja u kojima je primjena AI tehnologija najjednostavnija upravo je financijski sektor, pri čemu AI može automatizirati učitavanje dokumenata, vrijeme obrade povećati za 80%, uz smanjenje mogućnosti pogreške za 50%. Implementacija AI-a u poslovanje poboljšava optimizaciju prodaje, pokreće rast prihoda, pospješuje operativne procese i povećava kvalitetu upravljanja rizikom.

Virtualni asistenti postali su standard u većini drugih industrija pa tako i financijskoj. Uz strojno učenje i obradu prirodnog jezika, chatbotovi odgovaraju na najčešća pitanja s 95% točnosti i uvijek su na raspolaganju. Raspon razumijevanja virtualnih asistenata danas se kreće od mogućnosti odgovaranja na osnovna pitanja, pa sve do sofisticiranih odgovora o upravljanju financijama. Zaposlenici se time rješavaju repetitivnih i dugotrajnih radnji s velikom mogućnošću pogreške, a uz takvu robotiziranu automatizaciju procesa se posvećuju zadacima koji donose više koristi. Tu su i biometrijske tehnologije koje korištenje prepoznavanja lica, pa čak integracija i mehanizama za prepoznavanje lica, tzv. selfie opcije, za autorizaciju ulaska u aplikaciju ili čak transakcije. Takav postupak identifikacije je brz i ne zahtijeva prevelik angažman korisnika što je u današnje vrijeme značajna karakteristika. Britanski bankarski sektor, konkretno Lloyds Bank, Bank of Scotland i Halifax UK, su svojim korisnicima ponudile i mogućnost glasovne biometrije, odnosno potvrde identiteta naprednom analizom korisničkih glasovnih karakteristika uz pomoć AI. Ova su rješenja posebno važna kada imamo u vidu da tzv. generacije Z, X i tzv. Milenijalci su već sada, a i u budućnosti će biti najveća radno aktivna skupina na planeti.

No ono što izaziva pravi wow moment je preciznija inteligentna analiza i odlučivanje jer AI može poboljšati relevantnost i specifičnost odluka kroz kontinuirano učenje i usavršavanje, omogućujući personaliziranu analizu i to u područjima upravljanja rizicima, marketinga i usluga. Jednako tako, procese olakšava time što eliminira potrebu za prikupljanjem podataka i analiza.

AI tehnologija je u stanju, pomoću neurolingvističkog programiranja otkriti i skrivene obrasce koji upravljaju promjenama na tržištu. Kontinuiranim učenjem obrazaca ponašanja korisnika i analizom prijevara, AI sustav može identificirati svako neuobičajeno ponašanje korisnika tijekom procesa prijave i odobrenja zajma, učinkovito otkrivajući prijevaru. Osim toga, AI sustavi mogu steći znanje i naučiti pravila iz ogromnih količina podataka o transakcijama, otkriti i blokirati iznimke kao što su zlonamjerni novčani iznos, krađa kartice i druge nezakonite aktivnosti, stvarajući pri tome sigurno i pouzdano financijsko okruženje. Dakle, postoji mogućnost zamjene još uvijek čestih tradicionalnih i centraliziranih sustava koji ne mogu prepoznati rizike u stvarnom vremenu, što u konačnici dovodi do situacije u kojoj se problemi rješavaju tek nakon što su se pojavili. Prema istraživanju McAfee čiji core business računalna sigurnost, cyber-kriminal financijsku industriju globalno košta oko 600 milijardi dolara što je ekvivalent 0,8% globalnog BDP-a. Na kraju krajeva, i tu se stvara novo tržište, ono suzbijanja i otkrivanja koje će do 2022. vrijedit će 41,50 milijardi dolara.

Podaci su temeljna pokretačka snaga inovacija u financijskom sektoru Financijske institucije svakodnevno generiraju ogromnu količinu podataka iz različitih izvora, a upravo se u njima krije najveći potencijal. Bankama je potrebno učinkovito rješenje za upravljanje velikim podacima i izvlačenje više vrijednosti iz njih. Huaweijev Fusion Insight, temeljen na mogućnosti skladištenja veće količine podataka, pa i do 5,5 terabajta podataka dostupnih u anonimnom i agregiranom obliku, gradi ogromne sustave za obradu podataka, omogućujući financijskim institucijama da dobivaju stvarnu vrijednost od njih. Upravo su takvi dubinski uvidi temeljeni na stvarnim podacima, a ne pretpostavkama, preduvjet za brzo donošenje prikladnih odluka. Banke uz ovakav sustav mogu otkriti vrijednost među ogromnom količinom neurednih podataka brže, s većom točnošću. Osim toga, i marketinški se kanali mogu još preciznije pratiti, mikro prilagođavati i optimizirati, a samim time i brže i lakše predviđati te udovoljavati potražnji kupaca. Navedeno omogućava kreiranje personaliziranog i inteligentnog marketinškog pristupa. Samim time, banke svojim klijentima mogu predlagati one financijske usluge kakve im točno trebaju, u skladu s njihovim navikama kupnje. Primjerice, Boston Consulting Group procjenjuje da samo personaliziranjem interakcija s klijentima banka može ostvariti rast do 300 milijuna dolara za svakih 100 milijardi dolara imovine.

Dodajmo tome i vrlo promjenjive obrasce ponašanja klijenata, kao i potrebu za ultra brzom prilagodbom svakoj od promjena i dobili smo situaciju u kojoj nam u pomoć uskaču napredna tehnologija, odnosno umjetna inteligencija. Huaweijev Fusion Sphere operativni sustav u cloudu jedno je od rješenja koje osigurava brzu implementaciju, elastično skaliranje usluga i visoku pouzdanost, uz snižavanje troškova. I dok se aplikacijski sustav automatski proširuje u skladu s uslužnim pritiscima, troškovi opreme smanjuju se zamjenom specijalizirane opreme univerzalnim poslužiteljima.

Ključno je da se upotrebom financijskog oblaka više razine, visoke dostupnosti, zajamči dostupnost usluga, čak i u vremenu najveće potražnje. Pružanje usluge, reklamacija, upit, promjene i ostale funkcije mogu se obavljati preko sučelja Fusion Sphere OpenStack. IaaS katalog servisnih usluga osigurava eksterni katalog funkcija, a interno obavlja raspored servisa, što zaposlenicima odjela operacija i održavanja (O&M) omogućava upravljanje računalima, pohranom i mrežnim resursima uz samo jedan klik miša.

Tu je i Huaweijev OceanStor Dorado All-Flash Storage Array koji je do sada u svoje sustave integriralo više od 100 velikih financijskih institucija na globalnoj razini, uključujući sedam od 20 najboljih svjetskih banaka, kao i švicarski CSS. Naime, riječ je o kompaniji za komercijalno osiguranje sa sjedištem u Švicarskoj i najvećem zdravstvenom osiguravajućem društvu u zemlji. Čak i tako veliki sustavi, posebice oni s dugogodišnjom tradicijom koji djeluju kao da nisu skloni mijenjati svoje načine rada tako brzo, pristaju na integraciju najnovijih tehnoloških adaptacija jer OceanStor osigurava da aplikacije i servisni procesi ostaju nepromijenjeni, dok je mijenjaju samo tradicionalni uređaji za pohranu podataka.

