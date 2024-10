Dobitnici i gubitnici implementacije AI u proizvodne procese

Bank of America Institute je procijenio učinak koji će umjetna inteligencija imati na operativne marže raznih industrijskih grana tijekom sljedećih pet godina

Milijarde dolara već su uložene u tvrtke povezane s umjetnom inteligencijom, ali AI se još uvijek sporo usvaja, barem u odnosu na uloženo. Američki statistički ured piše kako je u posljednja dva tjedna samo 5% tamošnjih tvrtki koristilo je AI za proizvodnju dobara i usluga. No, unatoč sporom napretku, nitko pa ni ulagači ne sumnjaju u potencijal umjetne inteligencije na povećanje produktivnosti u širokom spektru industrija, od energetike do transporta.

Očekivani rast marže

Bank of America Institute proveo je opsežnu analizu iz koje se da iščitati očekivani učinak umjetne inteligencije na operativne marže raznih industrijskih grana u sljedećih pet godina. Riječ je o financijskom pokazatelju koji mjeri koliko profitabilno neka tvrtka upravlja svojim osnovnim poslovanjem. Izračunava se kao postotak prodaje koji ostaje nakon što se pokriju svi operativni troškovi, ali prije nego što se uključe porezi i kamate.

Analitičari su proučili 3400 tvrtki s kombiniranom tržišnom kapitalizacijom od oko 90 bilijuna dolara Bank of America Institute

Da bi došli do tih rezultata analitičari su proučili otprilike 3400 tvrtki s kombiniranom tržišnom kapitalizacijom od oko 90 bilijuna dolara. Analiza je pokazala da bi AI mogla potaknuti rast operativne marže u 23 od 25 promatranih industrija, a najveći utjecaj očekivano se očekuju u proizvodnji softvera i poluvodiča. Očekuje se da će operativna marža proizvođača softvera narasti za 5,2%, proizvođača poluvodiča za 4,8%, u energetskom sektoru za 3,1%, tvrtki koje se bave komunalijama za 2,9%, a u medijskoj i zabavnoj industriji za 2,6%.

Energetika, komunalije, autoindustrija

Zbog usvajanja prediktivnih AI sustava koji pojednostavljuju donošenje odluka i rano otkrivaju potencijalne probleme, rast marži u automobilskoj industriji trebao bi porasti za 1,3%. Prema jednoj procjeni, sustavi umjetne inteligencije mogli bi smanjiti troškove nadzora do 25%, a održavanja za 10% godišnje. Sveukupno, predviđa Bank of America Institute, tvrtkama s popisa S&P 500 uštede troškova omogućene umjetnom inteligencijom mogle bi doseći do 55 milijardi dolara godišnje.

Unatoč sporom napretku, ulagači ne sumnjaju u potencijal umjetne inteligencije na povećanje produktivnosti u širokom spektru industrija Freepik

Čak 75% analiziranih kompanija očekuje rast, a analitičari procjenjuju da će AI omogućiti poboljšanje operativne efikasnosti kod 60% kompanija, dok ih 29% planira koristiti AI za povećanje svojih prihoda. Softverska industrija imala je koristi od automatizacije kodiranja, analize ogromnih količina podataka i uvođenja chatbotova u komunikaciju s klijentima. Industriji poluvodiča umjetna inteligencija je pak omogućila optimizaciju proizvodnih procesa, niže troškove i veću učinkovitost te prediktivno održavanje koje smanjuje prekide u proizvodnji i produžuju vijek trajanja opreme.

Dva 'gubitnika'

S druge strane, očekuje se da će uvođenje umjetne inteligencije u sljedećih pet godina čak smanjiti marže u sektoru telekomunikacije (-0,5%) te proizvodnji zdravstvene opreme i pružanju zdravstvenih usluga (-1%).

Ulaganje u telekomunikacije i proizvodnju zdravstvene opreme donosi najmanje marže Freepik

Naizgled iznenađujuće, no razlozi za ovaj pad zapravo su lako dokučivi: pružatelji mobilnih i fiksnih usluga već su se naveliko proširili svijetom, što znači slabiju potražnja za dodatnim investicijama i inovacijama. Tržište telekomunikacija već je prilično zasićeno u mnogim zemljama, što dodatno smanjuje marže kompanija koje u borbi za tržišni kolač odustaju od dijela zarade.

Na marže u sektoru zdravstvene opreme i usluga značajno pak utječu visoki troškovi u razvoj i implementaciju novih tehnologija, a njihove troškove dodatno povećavaju i strogi regulatorni okviri i česte, rigorozne kontrole koje moraju zadovoljiti.