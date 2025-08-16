I Sam Altman smatra da smo unutar "AI balona"

Milijarde koje se slijevaju u kompanije vezane uz AI mnoge podsjećaju na dot-com balon iz devedesetih godina prošlog stoljeća, a sličnog je mišljenja i predvodnik AI revolucije

Sam Altman, prvi čovjek OpenAI-ja i jedan od najglasnijih zagovornika umjetne inteligencije u svijetu, smatra da smo trenutačno u ekonomskoj fazi koja se može usporediti s dot-com "balonom" iz devedesetih godina prošlog stoljeća. U jednom je intervjuu, ovih dana održanome s malobrojnim američkim novinarima, dao zanimljiv odgovor na pitanje oko te situacije.

Pitijsko proročanstvo

"Kad se događaju baloni, pametni se ljudi pretjerano uzbude oko zrnca istine", kaže Altman te uspoređuje sadašnju situaciju s devedesetima. Kada startupi vezani uz AI, koji imaju "tri čovjeka i ideju" dobivaju milijunske investicije i ogromne valuacije, "to nije racionalno", prizeman je i dalje Altman, no svejedno optimističan. I oko prvih su se tehnologija, pa potom i Interneta, investitori pretjerano uzbuđivali te kreirali razne balone, baloni su pucali, ali je tehnologija – koja je vrlo bitna i velika stvar – ostala.

Ipak, "netko će i nastradati", kaže šef OpenAI-ja u svojem pomalo pitijskom predviđanju: "Neki će izgubiti fenomenalne količine novca, ne znamo tko, a mnogi će i zaraditi fenomenalne količine novca". No, u konačnici će sve to donijeti dobro društvu i gospodarstvu, budući da će usput nastati korisne tehnologije.