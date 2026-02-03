GAI nudi recepte za sintezu novih materijala

Sinteza materijala često nije tako jednostavna kao čitanje kulinarskih recepata. Faktori poput temperature i trajanja obrade uzrokuju velike promjene u svojstvima materijala i utječu na performanse, što onda ograničava sposobnost istraživača da testiraju milijune obećavajućih materijala. No sad su na MIT-u osmislili DiffSyn, generativni difuzijski model koji istraživače vodi kroz proces izrade materijala i predlaže obećavajuće puteve sinteze.

Model, opisan u časopisu Nature Computational Science, točno predviđa učinkovite puteve sinteze zeolita, klase materijala koji bi se mogli koristiti za poboljšanje procesa katalize, apsorpcije i ionske izmjene.

Istraživači vjeruju da bi DiffSyn mogao riješiti najveće usko grlo u procesu otkrivanja materijala. Model je, kažu, treniran na više od 23.000 recepata za sintezu materijala, opisanih u znanstvenim radovima predstavljenim u posljednjih pola stoljeća. Kad u DiffSyn unesete željenu strukturu materijala, model nudi obećavajuće kombinacije reakcijskih temperatura, vremena reakcije, omjera prekursora i još mnogo toga.

”U osnovi, DiffSyn vam govori kako ispeći kolač. U model unesete što biste htjeli zamijesiti, a on vam izbaci recepte za sintezu”, objašnjavaju istraživači. Model trenutno može uzorkovati 1000 recepata za manje od minute. U budućnosti, kažu, ovaj bi pristup trebao funkcionirati i za obuku modela koji vode sintezu metal-organskih okvira, anorganskih krutina i drugih materijala do kojih vodi više od jednog mogućeg puta sinteze.