Microsoftov AI šef: Zaustavit ćemo superinteligenciju ako postane prijetnja čovječanstvu

Mustafa Suleyman, novi čelnik Microsoftovog AI odjela za korisnike, najavljuje razvoj superinteligencije, ali uz čvrsto obećanje: sigurnost i usklađenost s ljudskim interesima su na prvom mjestu

Mustafa Suleyman, ključna figura u Microsoftovom novom AI timu, ima ambiciozan cilj: stvoriti superinteligenciju koja je "usklađena s ljudskim interesima". U nedavnom intervjuu za Bloomberg, Suleyman je dao obećanje koje je privuklo pažnju tehnološke industrije – zaustavit će rad na takvim sustavima ako ikada postanu prijetnja čovječanstvu.

"Nećemo nastaviti razvijati sustav koji ima potencijal da nam 'pobjegne' ", izjavio je Suleyman, dodajući kako bi takav stav trebao biti univerzalan i očit. "Pa ipak, mislim da je to trenutno prilično nova pozicija u industriji."

Suleyman se pridružio Microsoftu početkom prošle godine nakon što je tvrtka akvizirala intelektualno vlasništvo i veći dio tima njegovog startupa, Inflection AI. Time je Microsoft, koji se do tada uvelike oslanjao na partnerstvo s tvrtkom OpenAI, Suleymanu dao zadatak izgradnje proizvoda koji mogu konkurirati najboljima na tržištu.

Sve do listopada i redefiniranja odnosa s OpenAI-jem, Suleymanov rad bio je ograničen ugovornim klauzulama koje su Microsoftu branile razvoj umjetne opće inteligencije (AGI) – sustava sposobnog kao čovjek – ili superinteligencije, koja bi nadmašila ljudske kapacitete. Prema Suleymanu, Microsoft se tih prava odrekao u zamjenu za pristup najnovijim proizvodima OpenAI-ja, što je bio samo jedan dio partnerstva u kojem je Microsoft godinama gradio i opremao podatkovne centre za potrebe svog partnera.

Promjena je, međutim, nastupila. "Oni sada imaju ugovore sa SoftBankom i mnogim drugima – Oracleom – kako bi izgradili više podatkovnih centara nego što je Microsoft za njih želio izgraditi", pojasnio je Suleyman. "Zauzvrat, mi smo dobili pravo razvijati vlastitu umjetnu inteligenciju." To za Microsoft predstavlja značajan zaokret. "I dalje smo u posljednjih 18 mjeseci razvijali AI opće namjene, ali sada možemo raditi na tehnikama i metodologijama koje imaju potencijal nadmašiti ljudske performanse u svim zadacima."

Suleyman je svoj pohod na superinteligenciju najavio u blogu prošlog mjeseca, naglašavajući kako će takvi sustavi biti uspješni samo ako su dizajnirani da služe čovječanstvu. Iako mnogi veliki igrači, uključujući OpenAI i Anthropic, ističu slične ciljeve, Suleyman vjeruje da je Microsoftov pristup jedinstven.

Ipak, suzdržao se od izravnog prozivanja konkurencije. "Svatko mora odlučiti za što se zalaže i kako posluje. Ne želim suditi kako oni trenutno rade", zaključio je, dodavši kako za sada "ne vidi dokaze o masovnoj šteti velikih razmjera".