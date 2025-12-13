Microsoftov AI šef: Zaustavit ćemo superinteligenciju ako postane prijetnja čovječanstvu

Mustafa Suleyman, novi čelnik Microsoftovog AI odjela za korisnike, najavljuje razvoj superinteligencije, ali uz čvrsto obećanje: sigurnost i usklađenost s ljudskim interesima su na prvom mjestu

Bug.hr subota, 13. prosinca 2025. u 23:18

Mustafa Suleyman, ključna figura u Microsoftovom novom AI timu, ima ambiciozan cilj: stvoriti superinteligenciju koja je "usklađena s ljudskim interesima". U nedavnom intervjuu za Bloomberg, Suleyman je dao obećanje koje je privuklo pažnju tehnološke industrije – zaustavit će rad na takvim sustavima ako ikada postanu prijetnja čovječanstvu.

"Nećemo nastaviti razvijati sustav koji ima potencijal da nam 'pobjegne' ", izjavio je Suleyman, dodajući kako bi takav stav trebao biti univerzalan i očit. "Pa ipak, mislim da je to trenutno prilično nova pozicija u industriji."

Suleyman se pridružio Microsoftu početkom prošle godine nakon što je tvrtka akvizirala intelektualno vlasništvo i veći dio tima njegovog startupa, Inflection AI. Time je Microsoft, koji se do tada uvelike oslanjao na partnerstvo s tvrtkom OpenAI, Suleymanu dao zadatak izgradnje proizvoda koji mogu konkurirati najboljima na tržištu.

Sve do listopada i redefiniranja odnosa s OpenAI-jem, Suleymanov rad bio je ograničen ugovornim klauzulama koje su Microsoftu branile razvoj umjetne opće inteligencije (AGI) – sustava sposobnog kao čovjek – ili superinteligencije, koja bi nadmašila ljudske kapacitete. Prema Suleymanu, Microsoft se tih prava odrekao u zamjenu za pristup najnovijim proizvodima OpenAI-ja, što je bio samo jedan dio partnerstva u kojem je Microsoft godinama gradio i opremao podatkovne centre za potrebe svog partnera.

Promjena je, međutim, nastupila. "Oni sada imaju ugovore sa SoftBankom i mnogim drugima – Oracleom – kako bi izgradili više podatkovnih centara nego što je Microsoft za njih želio izgraditi", pojasnio je Suleyman. "Zauzvrat, mi smo dobili pravo razvijati vlastitu umjetnu inteligenciju." To za Microsoft predstavlja značajan zaokret. "I dalje smo u posljednjih 18 mjeseci razvijali AI opće namjene, ali sada možemo raditi na tehnikama i metodologijama koje imaju potencijal nadmašiti ljudske performanse u svim zadacima."

Suleyman je svoj pohod na superinteligenciju najavio u blogu prošlog mjeseca, naglašavajući kako će takvi sustavi biti uspješni samo ako su dizajnirani da služe čovječanstvu. Iako mnogi veliki igrači, uključujući OpenAI i Anthropic, ističu slične ciljeve, Suleyman vjeruje da je Microsoftov pristup jedinstven.

Ipak, suzdržao se od izravnog prozivanja konkurencije. "Svatko mora odlučiti za što se zalaže i kako posluje. Ne želim suditi kako oni trenutno rade", zaključio je, dodavši kako za sada "ne vidi dokaze o masovnoj šteti velikih razmjera".



Naš favorit mjeseca

KEF Q3 Meta & Marantz Melody X

Donosimo spoj elegancije i kvalitetnog zvuka – Marantz Melody X M-CR612 mrežni CD receiver kao svestran izvor i KEF Q3 Meta zvučnici kao precizan, izražajan i nagrađivan par zvučnika.

Kupi

Vrhunski Wireless zvučnik kojega Vaša glazba zaslužuje.

Akcija

NAIM Mu-so 2nd generation + GRATIS maska

Chromecast, AirPlay 2, TIDAL, Spotify, Bluetooth, Roon-Ready, Internet Radio, UPnP, HDMI ARC, Multiroom, digitalni i analogni ulazi, USB, podrška za aplikacije (iOS i Android), kompenzacija prostorije, alarm i sat.

1.099 € 1.299 € Akcija

Aktivni zvučnici s integriranim A/B pojačalom.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

Aktivni 2-smjerni zvučnici s 125mm keramičko-aluminijskim wooferom i 25mm aluminijskim visokotoncem pružaju raspon 42Hz–28kHz, snažno pojačalo od 100W, RCA/XLR ulaze, prilagodbu tona i elegantan MDF kabinet s magnetskim maskama.

1.192 € 1.490 € Kupi

Poništavanje buke svjetske klase.

Akcija

BOSE QuietComfort Ultra Headphones ANC

Bežične slušalice s aktivnim poništavanjem buke, ugrađenim mikrofonom, Bluetooth 5.3 povezivanjem i 24 sata baterije. Udoban dizajn s podesivom trakom, proteinskom kožom i uklonjivim jastučićima te USB-C punjenjem pruža vrhunsko iskustvo slušanja.

375 € 419 € Kupi

Ekskluzivna Flax membrana i TAM visokotonac.

Akcija

FOCAL Aria Evo X No1

Dvosmjerni bass-reflex bookshelf zvučnici s 16,5cm Flax bas/srednjetoncem i Al/Mg TAM visokotoncem pružaju frekvencijski odziv 55Hz–30kHz, osjetljivost 89,5dB i impedanciju 8Ω. Kompaktne dimenzije i snažna izvedba idealni su za kvalitetan stereo sustav.

1.123 € 1.498 € Akcija

Smart soundbar s Dolby Atmosom.

Akcija

BOSE Smart soundbar

Smart soundbar s Dolby Atmosom i AI načinom dijaloga pruža potpunu audio imerziju, jasne glasove i kontrolu putem Bose aplikacije. WiFi i Bluetooth 5.0 omogućuju jednostavno povezivanje, a u paketu dolaze svi potrebni kabeli i daljinski upravljač.

529 € 589 € Akcija

Dizajniran za vrhunski zvuk.

PRO-JECT E1.2 gramofon

Gramofon s remenskim pogonom i elektroničkom promjenom brzina (33/45 o/min) pruža stabilan rad, tihi ležaj, wow & flutter do 0,23%, S/N omjer 65 dB te laganu, preciznu ručku. Dolazi s pokrovom, adapterom za singlove i napajanjem.

329 € Kupi

12. generacija Uni-Q s MAT™ drivera.

Akcija

KEF LS50 Meta

Dvostazni bass-reflex zvučnici s Uni-Q aluminijskim driverima i Metamaterial Absorption tehnologijom pružaju precizan zvuk, raspon 47Hz–45kHz, maksimalni output 106dB i preporučenu snagu pojačala 40–100W. Kompaktni dizajn i vrhunska izvedba za audiofile.

1.399 € Kupi