Gemini sada može vidjeti i opisivati što se događa uživo na nadzornim kamerama

Googleova nova značajka Live Search omogućuje da Gemini vidi i opisuje sadržaj s nadzornih kamera, ali je dostupna isključivo uz plaćenu Advanced pretplatu

Google je izdao veliko ažuriranje za Google Home koje donosi niz poboljšanja u svakodnevnom korištenju, ali i mogućnost da Gemini u stvarnom vremenu analizira prijenos uživo s nadzornih kamera.

Riječ je, naime, o značajki naziva Live Search koja omogućuje korisnicima da postavljaju pitanja o onome što se trenutno događa pred kamerom. Na primjer, korisnici mogu pitati ima li automobila u dvorištu i dobiti odgovor temeljen na prijenosu uživo, što u nekim situacijama može biti od koristi.

No, iako se očigledno radi o korisnoj značajki, postoji jedna „kvaka“. Dostupna je samo uz pretplatu na Advanced paket Google Home Premiuma koji košta 20 dolara mjesečno i koji trenutno nije dostupan u Hrvatskoj. Sve promjene u novom ažuriranju Google Homea dostupne su na ovoj poveznici.