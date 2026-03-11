Google uvodi nove Gemini AI alate u Docs, Sheets, Slides i Drive

Google je najavio nove Gemini AI funkcije koje stižu u Workspace aplikacije, uključujući Docs, Sheets, Slides i Drive. Riječ je o novitetima koji su već od danas dostupni u beta verzijama aplikacija i to za pretplatnike paketa Google AI Ultra i Pro te poslovne korisnike programa Gemini Alpha.

U Google Docs tako stiže alat “Help me create” koji može izraditi formatirani prvi nacrt dokumenta na temelju korisničkog upita. Gemini za izradu toga koristi kontekst iz Google Drivea, Gmaila, Chata i weba, a može prilagoditi i stil pisanja ili formatiranje prema postojećem dokumentu.

Nadalje, Google Sheets dobio je mogućnost izrade cijele proračunske tablice putem tekstualnih upita, pri čemu Gemini može koristiti podatke iz korisnikovih datoteka, e-mailova, Google Chata i weba. Dodana je i funkcija “Fill with Gemini”, koja automatski popunjava ćelije u tablicama. Google smatra da je takva metoda popunjavanja do devet puta brža u odnosu na ručni unos podataka.

Osim toga, Sheets je dobio i nove alate za optimizaciju koje pokreću Google DeepMind i Google Research, a koji mogu rješavati složenije zadatke, poput izrade rasporeda zaposlenika, također na temelju tekstualnih upita.

Što se tiče Google Slidesa, Gemini sada može generirati pojedinačne slajdove koji odgovaraju dizajnu postojeće prezentacije, a navodi se da će uskoro stići i mogućnost izrade cijele prezentacije iz jednog upita.

Novosti stižu i u Google Drive, gdje će se u rezultatima pretraživanja pojaviti AI Overviews, odnosno sažeci koje generira umjetna inteligencija. Tu je i nova funkcija “Ask Gemini”, koja omogućuje postavljanje pitanja o datotekama, e-mailovima i kalendaru. Napomenimo da će nove AI značajke u Driveu biti na početku dostupne samo korisnicima u SAD-u.

Više informacija o ovim novitetima pročitajte na Googleovom blogu.