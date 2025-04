Google nudi američkim studentima besplatni Google One AI Premium

Zaletite li se do Googleovog službenog bloga: Gemini Advanced is free for students with Google One AI Premium, a „studirate u SAD-u“ (točnije imate mail adresu na .edu domeni – mig-mig…) Google vam nudi besplatnih godinu dana korištenja Gemini Advanceda (Deep Research, Gemini Live, Canvas i video generativni AI Veo 2), NotebookLM Plus, Gemini u Google Docsima i Whisk plus 2 TB prostora na njihovom disku.

Za prijavu je potrebno biti stariji od 18 godina, imati ".edu" e-mail adresu i registrirati se prije 30. lipnja 2025. Nakon prijave, korisnici će imati pristup Premium planu do srpnja 2026., uz potrebu verifikacije studentskog statusa u 2026. godini.

Googleove namjere nisu isključivo altruistične - očito je da firma želi normalizirati korištenje umjetne inteligencije među mladim generacijama. Cilj je pretvoriti AI iz povremeno korisne novosti u nešto esencijalno, što opravdava ulaganja u AI istraživanje i razvoj.

S naše strane, očekujemo poplavu seminarskih radova predanih u rokovima i prije rokova.