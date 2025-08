Tek trećina Amerikanaca je koristila umjetnu inteligenciju za posao

Nedavno je Associated Press objavio rezultate nove ankete „How US adults are using AI, according to AP-NORC polling“ (Kako odrasli Amerikanci koriste AI prema AP-NORC anketi) koja pokazuje da je 60 posto odraslih u SAD-u koristilo umjetnu inteligenciju za traženje informacija, dok je samo 37 posto svih Amerikanaca koristilo umjetnu inteligenciju za radne zadatke. Mlađi, pak, usvajaju korištenje umjetne inteligencije po višim stopama i u više kategorija, uključujući smišljanje novih ideja, radne zadatke i druženje. (Kao i s cigaretom, s ChatGPT-jem nikad nisi sam…).

Među odraslima je druženje c chatbotima i dalje najmanje popularno sa samo 16 posto onih koji su ga isprobali, a taj broj skače na 25% za one mlađe od 30 godina kojima je bot „prijatelj“.

Za brainstorming AI koristi dvije trećine mlađih od 30 godina, odnosno triput više od nego to rade stariji od 60 godina.

I tako unatoč godinama promocije tehnološke industrije koja umjetnu inteligenciju predstavlja kao revoluciju u produktivnosti, radni životi većine Amerikanaca ostaju netaknuti AI asistentima. Otprilike trećina ispitanika koristi umjetnu inteligenciju za pisanje e-mailova, stvaranje ili uređivanje slika ili zabavu. Samo 26 posto izvještava o korištenju umjetne inteligencije za kupovinu.

Zanimljivo je da se korisnici trude biti „pristojni“ prema botovima, pa koriste "molim" i "hvala" pri svakom upitu. Vjerojatno se nadaju da će to ovi zapamtiti kad se digne robotska revolucija.

Jedna je ispitanica tako rekla za AP: "Mislim, ljubazna sam prema njemu, samo zato što sam gledala filmove, zar ne? ".

"Dobar je strah kome ga je bog dao", kaže poslovica.