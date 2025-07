"Superinteligencija je na vidiku", kaže Mark Zuckerberg

Šef Mete okupio je stručnjake koji će raditi na razvoju opće umjetne inteligencije, odnosno "superinteligencije", pa je pokušao javnosti objasniti što bi to zapravo značilo

"Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci počeli smo viđati naznake da se naši AI sustavi sami poboljšavaju. Napredak je zasad spor, ali neporeciv. Razvoj superinteligencije sada je na vidiku" – započinje svoje novo otvoreno pismo Mark Zuckerberg, prvi čovjek Mete, koji je posljednjih tjedana okupio velik i skup tim ljudi upravo za razvoj umjetne "superinteligencije".

Osobna superinteligencija svima

Iako taj pojam i dalje nije definiran, niti ga je on u svojem pismu točno opisao, on smatra da će "svatko od nas imati svoju osobnu superinteligenciju" na raspolaganju – i to u doglednoj budućnosti. Takva će inteligencija poboljšati sve naše postojeće sustave, olakšati nam živote, omogućiti otkrića koja su danas nezamisliva te općenito pomoći čovječanstvu ubrzati tempo vlastitog napretka te omogućiti obilje resursa, ranije nedostupnih ljudima.

"Koliko god obilje koje bi AI jednog dana mogao donijeti bilo duboko, još značajniji utjecaj na naše živote vjerojatno će doći iz činjenice da će svatko imati svoju osobnu superinteligenciju – pomoćnika koji pomaže ostvariti tvoje ciljeve, stvoriti ono što želiš vidjeti u svijetu, doživjeti svaku pustolovinu, biti bolji prijatelj onima do kojih ti je stalo i razviti se u osobu kakvom želiš postati", pojašnjava Zuckerberg svoju viziju, navodeći i da je vizija Mete donijeti takvu "osobnu superinteligenciju" svima.

Što je, dakle, "osobna superinteligencija"? Prema njemu, to je ona tehnologija koja nas duboko poznaje, razumije naše ciljeve i može nam pomoći da ih ostvarimo, pa je samim time i najkorisnija. Osobni uređaji poput naočala koji razumiju naš kontekst postat će naši glavni računalni uređaji, smatra šef Mete, koja i sama razvija pametne AI naočale. Dotaknuo se i izazova, sigurnosti i poručio da će do kraja ovog desetljeća postati jasno kamo će razvoj AI-ja dalje ići: hoće li superinteligencija postati alat za osobno osnaživanje ili će biti usmjerena na "uzimanje poslova" velikom dijelu ljudi.

"Meta snažno vjeruje u izgradnju osobne superinteligencije koja osnažuje svakoga. Imamo resurse i stručnost za izgradnju goleme infrastrukture koju to zahtijeva, te sposobnost i volju da ovu tehnologiju donesemo milijardama ljudi kroz naše proizvode. Veselim se usmjeravanju napora Mete ka izgradnji te budućnosti", zaključio je Zuckerberg.

Njegova kompanija je, naime, okupila novi, iznimno ekskluzivan tim za razvoj AGI‑ja (opće umjetne inteligencije), poznat pod nazivom Meta Superintelligence Labs. Proces je formalno započeo u lipnju, stručnjacima iz drugih kompanija nuđeni su milijunski iznosi za prelazak u Metu. Tajanstveni tim trenutačno broji oko 50 članova, među kojima su Alexandr Wang, bivši CEO Scale AI-ja, Nat Friedman, bivši CEO GitHuba ili pak Ruoming Pang, bivši voditelj Appleovog tima za AI modele.