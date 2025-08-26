Google: tekstualni upit troši energijski ekvivalent 9 sekundi gledanja televizije

U odnosu na potrošnju od prije godinu dana, energetska potrošnja jednog upita umjetnoj inteligenciji sada troši oko 33 puta manje energije, izračunao je Google prateći statistiku svojih podatkovnih centara

Drago Galić utorak, 26. kolovoza 2025. u 17:25

Prema Googleovoj novoj analizi (PDF dokument) potrošnje energije procesora, namjenskih AI akceleratora i memorije, kako dok su aktivni na obradi upita, tako i dok miruju između upita, količina potrošene energije za jedan upit AI-ju jednaka je otprilike prosječnoj potrošnji energije tijekom 9 sekundi gledanja TV-a.

Tri glavna čimbenika nisu ušla u izračun. Jedan je ekološki trošak mrežnog kapaciteta koji se koristi za primanje zahtjeva i isporuku rezultata, a koji će se znatno razlikovati ovisno o zahtjevu. Isto vrijedi i za računalno opterećenje na hardveru krajnjeg korisnika; tu će biti ogromne razlike između nekoga tko koristi igraće računalo s većom količinom memorije, novog grafičkom karticom i raznim drugim dodacima i nekoga tko koristi pametni telefon. Jedina stvar za koju je Google mogao napraviti razumnu procjenu, ali nije, jest utjecaj treniranja svojih modela. U ovom trenutku, sigurno će znati troškove energije i vjerojatno može napraviti razumne procjene korisnog vijeka trajanja obučenog modela i broja zahtjeva obrađenih tijekom tog razdoblja. Ali to nisu uključili u trenutne procjene.

Kako bi došli do tipičnih brojki, tim koji je radio analizu pratio je zahtjeve i hardver koji ih je opsluživao tijekom 24 sata, kao i vrijeme mirovanja tog hardvera. To im daje procjenu energije po zahtjevu, koja se razlikuje ovisno o modelu koji se koristi. Za svaki dan identificiraju medijan upita i koriste ga za izračun utjecaja na okoliš.

Koristeći te procjene, otkrivaju da je utjecaj pojedinačnog tekstualnog zahtjeva prilično malen. "Procjenjujemo da medijan tekstualnog upita u Gemini Apps koristi 0,24 vat-sata energije, emitira 0,03 grama ekvivalenta ugljičnog dioksida i troši 0,26 mililitara (ili oko pet kapi) vode," zaključuju.

Loša vijest je da je volumen zahtjeva nedvojbeno vrlo visok. Tvrtka je odlučila izvršiti AI operaciju sa svakim pojedinačnim zahtjevom za pretraživanje, što je računalna potražnja koja jednostavno nije postojala prije nekoliko godina. Dakle, iako je pojedinačni utjecaj malen, kumulativni trošak vjerojatno će biti znatan.

Najveći dobici postignuti su na softverskoj strani, gdje su različiti pristupi doveli do smanjenja potrošnje energije po upitu za 33 puta u samo 12 mjeseci.

Googleov tim opisuje niz optimizacija koje je tvrtka napravila i koje doprinose tome. Jedan je pristup nazvan „mješavina stručnjaka“ (Mixture-of-Experts), koji uključuje pronalaženje načina za aktiviranje samo onog dijela AI modela potrebnog za obradu specifičnih zahtjeva, što može smanjiti računalne potrebe za faktor od 10 do 100. Razvili su niz kompaktnih verzija svog glavnog modela, koje također smanjuju računalno opterećenje. Upravljanje podatkovnim centrom također igra ulogu, jer tvrtka može osigurati da je svaki aktivni hardver u potpunosti iskorišten, dok ostatak ostaje u stanju niske potrošnje energije.

Druga stvar je da Google dizajnira vlastite prilagođene AI akceleratore i arhitekturu softvera koji se na njima izvodi, što mu omogućuje optimizaciju obje strane hardversko-softverske podjele kako bi dobro surađivale. To je posebno ključno s obzirom na to da aktivnost na AI akceleratorima čini više od polovice ukupne potrošnje energije upita.



HI-FI SETUP TJEDNA: Denon, JBL

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

2.277 EUR Kupi

Flagship prestižne serije 100.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE120²

Zvučnik 3-smjerni, 130mm papirnati wooferi, 25mm kupolasti visokotonac, frekv. raspon 39Hz–26kHz, osjetljivost 90dB, max 200W, impedancija 6Ω, SPL 116dB, crossover 300Hz/2.7kHz.

956 € 1.062 € Akcija

Nagrađivani wireless speaker sustav.

Akcija

KEF LSX II

Bežični Hi-Fi zvučnici 2-smjerni s Uni-Q driverom (19mm Al dome, 115mm Mg/Al cone), raspon 49Hz–47kHz, pojačalo 70W+30W Class D, max SPL 102dB. Podrška za AirPlay2, Chromecast, Spotify, Tidal, hi-res do 384kHz/24bit. Dim. 240×155×180mm, težina seta 7,2kg.

999 € 1.399 € Akcija

Zvuk visoke rezolucije s naprednim DSP-om.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Flagship noise-cancelling bežicne naglavne slušalice, 2x 40mm karbonske pogonske jedinice, 24 bit DSP, ugradeno 6 mikrofona, aptX Adaptive Bluetooth, 30 sati reprodukcije

449 € 479 € Akcija

Kompaktna veličina. Moćan zvuk.

Akcija

ARGON AUDIO 1 DAB

DAB band: band III, L-band (ukljucujuci DAB +), Zaslon: 2 reda OLED, FM: 87,5-108 MHz, Ulaz/Izlaz: Stereo In/Out (Mini Jack), izlaz za slušalice, Funkcija mirovanja i tipka za odgodu

119 € 159 € Akcija

Prilagodite svoje slušno iskustvo.

Akcija

SENNHEISER ACCENTUM PLUS

rzo punjenje: 10 minuta ukljucivanja za 5 sati reprodukcije, Sennheiser Signature Sound, Adaptivni hibridni ANC, 50-satno vrijeme reprodukcije na bateriji, Personalizacija zvuka

148,90 € 229,90 € Akcija

Ultimativni 3D zvuk.

Akcija

SAMSUNG Music Frame HW-LS60D/EN

2 Ch, Dolby ATMOS, Q- Symphony, One Remote Control, Wireless Dolby Atmos, Spotify Connect, HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI In 1 / Out 1 (eARC), Optical In 1, (Š x V x D): 35,30 x 36,48 x 14,34 cm

299 € 449 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Bezvremenski uređaj.

Preporuka

NAD C 3050 pojačalo

NAD C 3050 stereo pojačalo spaja retro dizajn s modernom tehnologijom. Nudi 100W po kanalu, HybridDigital UcD pojačalo, TI visokorezolucijski DAC, HDMI eARC, MM phono ulaz, Bluetooth aptX HD i podršku za MDC2 nadogradnje s BluOS streamingom i Dirac Live korekcijom prostorije.

1.489 € Kupi

Zapanjujuća kvaliteta zvuka.

Preporuka

CAMBRIDGE AUDIO CXN 100

Cambridge CXN100 mrežni player s ESS ES9028Q2M SABRE32 DAC-om i StreamMagic Gen4 modulom donosi vrhunski zvuk, podršku za MQA, Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer, internet radio, Roon Ready funkcije te povezivanje preko USB, Coaxial, TOSLINK, Chromecast, AirPlay 2 i Bluetootha uz veliki hi-res zaslon.

1.089,00 € Kupi

Streaming pojačalo s ugrađenim HEOS-om.

Preporuka

DENON PMA-900HNE

Stereo pojačalo 50W+50W (8Ω), 85W+85W (4Ω), THD 0.01%, MM/MC phono ulaz, Subwoofer pre-out, A/B zvučnici, OLED zaslon. Wi-Fi 2.4/5GHz, Bluetooth, AirPlay 2, Alexa, Google Assistant, Siri. Streaming: Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music. Podržava DSD, FLAC, WAV, ALAC. Dim. 434×376×131mm, 8.3kg.

749 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi