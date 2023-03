Google uzvraća udarac i uvodi AI pomoćnika u svoje uredske alate

Zaoštrava se bitka za prevlast u području generativne umjetne inteligencije, i to ne one zabavne, koja stvara simpatične ilustracije, već one objektivno korisnije, koja je u stanju pomoći ljudima u svakodnevnom radu. Na Microsoftove poteze s OpenAI-jevim tehnologijama Google sada odgovara umjetnom inteligencijom iz vlastitog razvoja, pa dovodi velike jezične modele u svima dobro poznate uredske alate.

Za početak, AI pomoćnik bit će dostupan developerima, putem posebnog API-ja, kao i onima koji plaćaju neki od poslovnih uredskih paketa u sklopu ekosustava Google Workspace. Modeli će raditi u okruženju Google Clouda, a Google je objasnio i nekoliko primjena, za koje će AI sustav biti primjenjiv širokom krugu korisnika.

Ušteda vremena

Među ostalim, moći će primati tekstualne naredbe pa potom izvršavati zadaće kao što su: sažimanje teksta, pisanje dužih e-mailova, uređivati stil već postojećeg teksta, provjeravati pravopis, davati nove ideje – i to sve u slučaju Docsa i Gmaila. Radit će i s tabličnim kalkulatorom Sheets, gdje će pomagati u pisanju formula, u programu za izradu prezentacija Slides moći će odmah izraditi tekst, ilustracije, zvuk i video sadržaj, dok će tijekom sastanaka u sustavu Meet moći hvatati bilješke.

Svim tim funkcijama zajedničko je jedno – na temelju samo osnovnih parametara, on će automatski stvarati mnogo sadržaja, za što bi ljudima trebalo daleko više vremena.

Prvi testeri dobit će pristup Googleovim novim generativnim alatima ovoga mjeseca. Za početak sustav će raditi tek u SAD-u i na engleskom jeziku, a postupno će biti širena baza korisnika, mogućnosti i dostupnih jezika. Posebno je naglašeno da je ovo tek početak primjene umjetne inteligencije na ovaj način, da će ona s vremenom rasti, ali i da će Google voditi brigu o tome da ona bude potpuno sigurna i da je se razvija na odgovoran način.