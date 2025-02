iPhone dobiva kinesku verziju Apple Intelligence : Apple i Alibaba dogovorili suradnju

Alibaba i Apple sklopili su partnerstvo koje će omogućiti prodaju iPhonea u Kini s umjetnom inteligencijom prilagođenom kineskom tržištu. To je jedini način da Apple prodaje iPhone s AI u Kini jer nije dobio zeleno svjetlo kineskih regulatora za korištenje vlastitog AI sustava...

KIneska verzija Apple Intelligence trebal bi koristiti Alibabin model Qwen iz obitelji jezičnih modela Tongyi Qianwen. Apple je primoran da prilagodi vlastiti sustav umjetne inteligencije koji trenutno nije dostupan kineskim korisnicima jer nije dobio zeleno svjetlo kineskih regulatora. To je jedan od uzroka slabijeg odaziva kupaca tijekom ključne blagdanske sezone, što je smanjilo Applove prihode toj regiji. Za Apple je to posebno važno jer kinesko tržište donosi 15% ukupnih prihoda tvrtke. O suradnji izvještava The South China Morning Post.

Alibabin Qwen model pobijedio

U potrazi za rješenjem Apple je razmatrao suradnju s više kineskih tehnoloških tvrtki, uključujući ByteDance, Baidu i Tencent, no Alibaba se izdvojila bogatom bazom korisničkih podataka i naprednim mogućnostima u području umjetne inteligencije. Njihov Qwen model već se dokazao na međunarodnim testiranjima i pokreće nekoliko vodećih sustava otvorenog koda, čime Alibaba potvrđuje svoju vodeću poziciju u kineskom AI sektoru.

Novi AI sustav bit će posebno prilagođen kineskim korisnicima iPhonea, a prije puštanja u javnost mora proći regulatornu provjeru. Analitičari iz Morgan Stanleyja smatraju kako bi ova suradnja mogla biti ključna za Appleov položaj na kineskom tržištu.

Ulozi su značajni za obje tvrtke

Apple nastoji zaustaviti trend pada tržišnog udjela naročito zbog konkurencije domaćih proizvođača poput Huaweia, dok Alibaba dobiva priliku pokazati svoje AI tehnologije na globalnoj razini i učvrstiti položaj u području računalstva u oblaku. Tržište je već prepoznalo potencijal suradnje, dionice obiju tvrtki zabilježile su rast nakon objave vijesti. Više detalja o AI inicijativama Apple planira predstaviti na developerskoj konferenciji u Šangaju 25. ožujka. Očekuje se da bi tada mogli najaviti i službeni dolazak sustava Apple Intelligence na kinesko tržište,