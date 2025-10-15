Microsoft predstavio vlastiti AI generator slika
Iz Microsofta napominju da su tijekom razvoja generatora tražili povratne informacije od kreativnih profesionalaca kako bi izbjegli generički stilizirane rezultate
Microsoft je predstavio svoj prvi vlastiti AI generator slika MAI-Image-1, koji je u potpunosti razvijen unutar tvrtke. Radi se o generatoru koji izrađuje slike na temelju tekstualnih upita korisnika.
Kako navode iz Microsofta, MAI-Image-1 posebno se ističe u izradi fotorealističnih prikaza te obrađuje zahtjeve i stvara slike brže od većih i poznatijih modela. Potrebno je napomenuti da je Microsoftov model već ušao u top 10 na LMAreni, stranici gdje korisnici uspoređuju AI sustave i glasaju za najbolje rezultate.
MAI-Image-1 uskoro će se moći koristiti u Copilotu i Bingovom Image Creatoru, a za sada je dostupan za korištenje samo unutar LMArene. Neke primjere generiranih slika MAI-Imageom-1 pogledajte u nastavku.