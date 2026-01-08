Umjetna inteligencija i digitalni blizanci ubrzavaju put do fuzijske energije

Suradnja vodećih tehnoloških tvrtki, Nvidije i Siemensa, s američkim Commonwealth Fusion Systemsom omogućit će ubrzanje razvoja fuzijske energije značajno skraćujući vrijeme eksperimentiranja

Sandro Vrbanus četvrtak, 8. siječnja 2026. u 09:12

Američka kompanija koja razvija fuzijske reaktore, Commonwealth Fusion Systems (CFS), službeno je početkom siječnja najavila stratešku suradnju s tehnološkim kompanijama NVIDIA i Siemens. Cilj ovog partnerstva je razvoj sofisticiranog digitalnog blizanca njihovog fuzijskog reaktora SPARC. Virtualni digitalni model primjenjivat će umjetnu inteligenciju te napredne alate za upravljanje podacima i projektima kako bi se značajno ubrzao put prema komercijalnoj primjeni fuzije za proizvodnju "besplatne i neograničene" energije.

Integracija AI tehnologije

Digitalni blizanac oslanjat će se na opsežne baze podataka iz portfelja industrijskog softvera Siemens Xcelerator. CFS već koristi digitalne alate za inženjering i upravljanje životnim ciklusom proizvoda, kako bi kreirao i katalogizirao dizajne svojih reaktora. Ti se nacrti sada integriraju u procese modeliranja koji uključuju i alate potpomognute umjetnom inteligencijom.

Za samu integraciju podataka s klasičnim i AI fizikalnim modelima CFS će ubuduće koristiti NVIDIA Omniverse rješenja. Stvorena virtualna replika reaktora SPARC omogućit će inženjerima pokretati simulacije, testirati hipoteze i brzo uspoređivati eksperimentalne rezultate s teorijskim modelima. Sposobnost brze analize i iteracije označena je kao ključna za pretvaranje fuzije u tržišno održivu stvarnost – što je cilj "na dugom štapu" svih kompanija koje se trenutačno bave fuzijskom tehnologijom.

Digitalna infrastruktura trebala bi CFS-u omogućiti sažimanje više godina "ručnog" eksperimentiranja u tek nekoliko tjedana virtualne simulacije i optimizacije. Ova suradnja ima, dakle, cilj pokazati da integrirano digitalno inženjerstvo može ubrzati napredak – od početnog dizajna do isporuke električne energije u mrežu – transformirajući način izgradnje fuzijskih postrojenja u budućnosti.

Optimizacija proizvodnih procesa

Osim simulacije fizikalnih procesa, CFS koristi Siemensove digitalne alate i za povećanje učinkovitosti u svojoj tvornici magneta u Devensu (savezna država Massachusetts). Povezivanjem s vizualizacijskim mogućnostima platforme NVIDIA AI, tvrtka nastoji ukloniti nagađanja iz proizvodnog procesa.

Rješavanje složenih problema fizike, neophodnih za komercijalnu fuziju, zahtijeva visoku vjernost simulacija, a korištenjem Nvidjinih rješenja stvara se precizan digitalni model koji bi u konačnici trebao skratiti vrijeme razvoja, koje je potrebno proći do ostvarivanja cilja, neto pozitivne energetske bilance. Spomenimo i da ovo nije prva suradnja CFS-a s velikim tehnološkim kompanijama, jer je u njih sredinom prošle godine odlučio uložiti i Google, primarno s ciljem kupovine energije za napajanje podatkovnih u budućnosti.



