Umjetna inteligencija i digitalni blizanci ubrzavaju put do fuzijske energije
Suradnja vodećih tehnoloških tvrtki, Nvidije i Siemensa, s američkim Commonwealth Fusion Systemsom omogućit će ubrzanje razvoja fuzijske energije značajno skraćujući vrijeme eksperimentiranja
Američka kompanija koja razvija fuzijske reaktore, Commonwealth Fusion Systems (CFS), službeno je početkom siječnja najavila stratešku suradnju s tehnološkim kompanijama NVIDIA i Siemens. Cilj ovog partnerstva je razvoj sofisticiranog digitalnog blizanca njihovog fuzijskog reaktora SPARC. Virtualni digitalni model primjenjivat će umjetnu inteligenciju te napredne alate za upravljanje podacima i projektima kako bi se značajno ubrzao put prema komercijalnoj primjeni fuzije za proizvodnju "besplatne i neograničene" energije.
Integracija AI tehnologije
Digitalni blizanac oslanjat će se na opsežne baze podataka iz portfelja industrijskog softvera Siemens Xcelerator. CFS već koristi digitalne alate za inženjering i upravljanje životnim ciklusom proizvoda, kako bi kreirao i katalogizirao dizajne svojih reaktora. Ti se nacrti sada integriraju u procese modeliranja koji uključuju i alate potpomognute umjetnom inteligencijom.
Za samu integraciju podataka s klasičnim i AI fizikalnim modelima CFS će ubuduće koristiti NVIDIA Omniverse rješenja. Stvorena virtualna replika reaktora SPARC omogućit će inženjerima pokretati simulacije, testirati hipoteze i brzo uspoređivati eksperimentalne rezultate s teorijskim modelima. Sposobnost brze analize i iteracije označena je kao ključna za pretvaranje fuzije u tržišno održivu stvarnost – što je cilj "na dugom štapu" svih kompanija koje se trenutačno bave fuzijskom tehnologijom.
Digitalna infrastruktura trebala bi CFS-u omogućiti sažimanje više godina "ručnog" eksperimentiranja u tek nekoliko tjedana virtualne simulacije i optimizacije. Ova suradnja ima, dakle, cilj pokazati da integrirano digitalno inženjerstvo može ubrzati napredak – od početnog dizajna do isporuke električne energije u mrežu – transformirajući način izgradnje fuzijskih postrojenja u budućnosti.
Optimizacija proizvodnih procesa
Osim simulacije fizikalnih procesa, CFS koristi Siemensove digitalne alate i za povećanje učinkovitosti u svojoj tvornici magneta u Devensu (savezna država Massachusetts). Povezivanjem s vizualizacijskim mogućnostima platforme NVIDIA AI, tvrtka nastoji ukloniti nagađanja iz proizvodnog procesa.
Rješavanje složenih problema fizike, neophodnih za komercijalnu fuziju, zahtijeva visoku vjernost simulacija, a korištenjem Nvidjinih rješenja stvara se precizan digitalni model koji bi u konačnici trebao skratiti vrijeme razvoja, koje je potrebno proći do ostvarivanja cilja, neto pozitivne energetske bilance. Spomenimo i da ovo nije prva suradnja CFS-a s velikim tehnološkim kompanijama, jer je u njih sredinom prošle godine odlučio uložiti i Google, primarno s ciljem kupovine energije za napajanje podatkovnih u budućnosti.