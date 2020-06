Moramo naučiti raditi pametno: Uz AI i big datu tvornice mogu povećati produktivnost preko 80 posto

Aktualna industrijska revolucija koje je pojmu tvornica dodala riječ ”pametno” omogućila je da se proizvodnim procesima upravlja analiziranjem ogromne količine podataka, što optimira proizvodnju i omogućuje brojne inovacije. Što je prije koje stoljeće za razvoj značio izum parnog stroja, danas su kvalitetno prikupljene i obrađene velike količine sirovih podataka. Tako se omogućavaju točnije procjene, brže se donose odluke te je značajno smanjena mogućnost pogreške.

Uz to, velika korist novih upravljačkih sustava temeljenih na naprednim tehnologijama interneta stvari i umjetne inteligencije, je potencijalno smanjenje industrijskog otiska na okoliš.

U proizvodno intenzivnim industrijama, kao što su industrija plina i nafte, pametan i povezan pristup proizvodnji od posebnog je značaja. Tradicionalna industrija nafte uglavnom se oslanja na ručne operacije što rezultira velikim radnim opterećenjem i visokim troškovima, uz relativno precizne mehanizme kontrole.

S druge strane, danas je zahvaljujući algoritmima i strojnom učenju moguće precizno optimirati proizvodne procese, ali i na vrijeme prepoznati eventualne anomalije, a samim time i velik dio njih i spriječiti. Uz automatizirane procese, umrežene strojeve povezane središnjom platformom, opremljene sofisticiranim senzornim sposobnostima i umreženima u internet stvari (IoT), podaci se danas mogu pratiti u stvarnom vremenu, što znači da se i odluke mogu donositi u realnom vremenom.

Analitička kompanija Forrester u jednom od svojih istraživanja navodi da je ROI, odnosno povrat investicije u industrijske projekte temeljene na IoT tehnologijama, može biti i do 422%, dok konzultantska kuća McKinsey procjenjuje da će povezivanje fizičkog i digitalnog svijeta do 2025. stvoriti do 11,1 trilijuna dolara ekonomske vrijednosti. I to na gotovo svim zamislivim poljima – primjerice, govorimo o 3,7 milijardi dolara novo stvorene vrijednosti u optimizaciji operacija i opreme, 1,7 milijardi dolara dodane vrijednosti u sustavu javnog zdravstva te 850 milijardi dolara u logistici i plovidbi.

Jedno u nizu ozbiljnih istraživanja koje se bavi koristima implementacije novih tehnologija u proizvodne procese pokazuje da, u globalu, proizvodne tvrtke automatizacijom svojih ključnih poslovnih procesa učinkovitost mogu povećati za visokih 82 posto, a zadovoljstvo kupaca za 45 posto.

Značajne uštede, zahvaljujući korištenju IoT tehnologija, ostvario je jedan od proizvodnih pogona Harley Davidsona – čak 200 milijuna dolara, uz rast profitabilnosti od 3 do 4 posto.

Primjer pekinške naftne kompanije, Petro-CyberWorks Information Technology Company Limited (PCITC), koju su osnovali Sinopec i PCCW Enterprise Resource Co, pokazuje kako upotreba nove tehnologije može u potpunosti transformirati poslovanje i otvoriti nove izvore prihoda. Riječ je o primarno naftnoj kompaniji, no zbog značajnih ulaganja u digitalizaciju svih dijelova poslovanja, ona je otvorila potpuno novi poslovni segment, ušavši u posao izrade softvera za proizvodne kompanije. Kompanija je danas poznata po širokom spektar proizvoda softverskih sustava za proizvodne procese, posebne sustave i baze podataka za procjenu sirove nafte, kao i softvera za opće izvještaje.

Big Data i tehnologije strojnog učenja ovu su rafineriju nafte transformirali prema pametnoj tvornici budućnosti. Uz dinamička podešavanja sirove nafte i katalizatora za usmjeravanje kemijskih reakcija, analizu svih anomalija u proizvodnji i dijagnozu pogrešaka u opremi te analizu kvalitete proizvoda postigli su još veću preciznost koja je osigurala veću kvalitetu proizvoda, uvjeta rada i zadovoljstva klijenata.

U taj svijet su iskoračili implementacijom Huawei Enterprise pametnih rješenja i industrijskog ekosustava.

Primarni cilj PCITC-a bila optimizacija produktivnosti i potrošnje energije, bez ugrožavanja kvalitete rafinerijskih proizvoda. Od 2017. godine krenuli su u razvoj pametne proizvodne platforme koja će poslužiti i kao srž implementacije Smart Factory 2.0 u grupi Sinopec. Uz Huaweijeva rješenja PCITC je uspješno unaprijedio i komunikaciju, smanjio svoje operativne troškove te rizik neplaniranih zastoja. Naime, Huaweijevo rješenje za širokopojasni kanal eLTE koje ostvaruje i do 9 posto višu stopu oporavka i do 20% manje troškove, osiguralo im je zadovoljenje potreba za većim komunikacijskim kapacitetom i multimedijskim sustavom kanala.

Zaposlenici zbog toga mogu pomoću mobilnih telefona ili tableta pristupiti proizvodnim podacima, uspostaviti poziv ili sudjelovati u video konferencijama, nadzirati udaljene operacije i reagirati na hitne slučajeve bilo kada i bilo gdje.

Uz Huaweijev OceanStor PCITC je postigao centraliziranu integraciju podataka, bolji nadzor nad svim dijelovima proizvodnih procesa poput praćenja opasnih kemikalija, nadzora vibracija ili korozije opreme te okolišnih aspekata. Zahvaljujući seljenju podataka u cloud, povećana je i sigurnost pohrane, kao i poboljšanja energetska učinkovitost. Korištenje umjetne inteligencije omogućilo im je ne samo stvaranje sustava zaštite od ekoloških katastrofa, već i kreiranje baze znanja kao inteligentnog modela upravljanja petrokemijskim postrojenjima.

Huaweijeva industrijska rješenja za naftne i plinske kompanije već se primjenjuju u 45 zemalja i regija širom svijeta te ih koristi oko 70 posto od vodećih 20 naftnih i plinskih kompanija u svijetu.

Nove tehnologije pomažu modernizaciju svih faza proizvodnog ciklusa Huaweijeva bežična pametna tvornica koja integrira fleksibilnu, prilagođenu i distribuiranu Wi-Fi mrežu s infrastrukturom prilagođenom za podršku najnovijim inteligentnim sustavima redovito zauzima prve mjesta globalnih ljestvica industrijskih rješenja. Vodeće prakse u ICT infrastrukturi, kao što je široki eLTE industrijski bežični servis koji uključuje integraciju IoT tehnologije u proizvodni sustav, tvorničkim sistemima uvelike poboljšavaju funkcionalnost. Distribuirane bazne stanice (Huawei DBS3900) i druga oprema istovremeno osiguravaju visoko učinkovite, pouzdane širokopojasne pristupe za video i mobilne urede, kao i usluge uskog pojasa industrijskog kvaliteta za ogroman broj uređaja. IoT platforma, k tome, pruža konvergirane komunikacijske usluge potrebne za pametne tvornice i podržava širok raspon uslužnih aplikacija, kao što su upravljanje skladištem, praćenje opasnih kemikalija, nadzor vibracija i korozije opreme te nadzor okoliša. Uz sofisticiranu opremu za pametne tvornice, omogućeno je i upravljanje na daljinu koje može osigurati i do 51.200 priključaka po ćeliji, omogućavajući praćenje masovnih industrijskih senzora, kao i održavanje, uz brojne druge inovativne radnje temeljene na podacima.

