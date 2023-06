Na Wimbledonu ove godine AI komentatori, uz pomoć IBM-a

Malo po malo, umjetna inteligencija "uzima" poslove ljudima i tamo gdje to ne bismo očekivali – ovoga puta na redu su sportski komentatori i analitičari. Američki IBM i londonski All England Lawn Tennis Club, ovoga su tjedna objavili kako će zajedničkim snagama gledateljima donijeti nova iskustva tijekom ovogodišnjeg Wimbledona, najpoznatijeg i najprestižnijeg teniskog turnira na svijetu. Za nove će funkcije dostupne u službenoj mobilnoj aplikaciji biti zadužena umjetna inteligencija, pogonjena računalnom platformom IBM watsonx.

AI komentator

Ljubitelji tenisa, koji će htjeti kroz spomenutu aplikaciju ili službeni web turnira pogledati sažetke i najbolje trenutke mečeva, u svima njima imat će mogućnost poslušati audio komentar te uključiti titlove. Dodatak je to koji će automatski producirati IBM-ov AI sustav, a zamišljen je kao dodatak koji će gledateljima omogućiti bolje iskustvo, čak i kada gledaju sažetke mečeva koje nije uživo komentirao ljudski komentator.

Iz IBM-a kažu kako su sustav generativne umjetne inteligencije za ove primjene trenirali ciljano na podacima i jedinstvenom teniskom vokabularu. Rezultat je model sposoban stvarati različite jezične konstrukcije, kako bi video isječci bili zanimljiviji i informativniji.

Analiza ždrijeba

Dodatnu čar ovogodišnjem Wimbledonu dat će i IBM AI Draw Analysis – alat koji će analizirati težinu ždrijeba za svaku pojedinu tenisačicu i tenisača. Bit će to prvi puta da se ova statistika službeno koristi u tenisu, a ona će, na temelju brojnih podataka, procijeniti izglede svih natjecatelja od početka do kraja turnira. Gledatelji će na ovaj način moći otkriti "anomalije", odnosno iznenađenja tijekom turnira, koja možda ne bi bila očita samo gledanjem službenog ranga igrača. U IBM-u se nadaju da će dodatna analiza inspirirati ljubitelje tenisa na debate i tako donijeti do njihove veće angažiranosti i uključenosti u turnir.

Wimbledon se igra od 3. do 16. srpnja. Službena stranica je Wimbledon.com, a mobilne aplikacije s novim funkcijama dostupne su na iOS-u i Androidu.