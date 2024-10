Poljska radijska postaja izazvala kontroverzu "uposlivši" AI voditelje

OFF Radio Krakow

Može li tehnologija zamijeniti ljudski element u kreativnim industrijama – pitanje je koje svakodnevno netko postavi u vezi s nekom inherentno ljudskom kreativnom djelatnošću. Novi primjer je poljska radijska postaja OFF Radio Krakow, koja je postala prvi poznati primjer zamjene ljudskih radijskih voditelja AI generiranim prezenterima. Učinili su to kao odgovor na nisku slušanost, u pokušaju privlačenja mlađe publike ali i pažnje javnosti, no njihova je odluka izazvala polemike i kontroverze.

Nepostojeći voditelji

OFF Radio Krakow, podružnica nacionalnog radija koja emitira putem DAB+ mreže i internetskog streaminga, otkazala je nedavno ugovore nekolicini vanjskih suradnika, pa umjesto njih odlučila postojećim zaposlenicima u ruke dati generativnu umjetnu inteligenciju. Stvorili su virtualne persone troje "voditelja", sa sintetičkim glasovima sposobnima oponašati ton i govor stvarnih osoba, dali im imena, nadimke i karaktere. Imaju tako "20-godišnju studenticu" imena Emilia "Emi" Nowa, "22-godišnjeg studenta akustike" imena Jakub "Kuba" Zieliński te 23-godišnjaka poznatoga kao Alex Szulc, "koji je donedavno studirao psihologiju".

Emilia "Emi" Nowa OFF Radio Krakow

Na temelju opisa njihovih karaktera i osobnosti, koje su priredili ljudski novinari, stvoreni su virtualni voditelji. Oni u program prenose informacije koje im isto tako pripremaju ljudi, ali uz pomoć GenAI alata, provjeravaju ih pa pretvaraju u glasovne zvučne sadržaje. Svaki od voditelja dobio je i dvosatnu "šihtu" u programu, u kojima se bave najrazličitijim temama od kulture do preko ljudskih prava, ciljajući specifične skupine slušatelja.

Intervju s pokojnom nobelovkom

Automatizacija pruža brzu prilagodbu programskih sadržaja prema demografskoj analizi, što može poboljšati slušanost, smatraju u ovoj radijskoj postaji. Primjena AI tehnologije smanjuje potrebu za ljudskim angažmanom u redakcijskom procesu, omogućavajući kontinuirani tijek programa, a umjetna inteligencija pomaže im i pri izboru glazbe.

Iako takva tehnologija izaziva kontroverze i rasprave zbog potencijalne dehumanizacije ljudske interakcije, iz OFF Radija Krakow poručuju da je riječ tek o eksperimentu s novim alatima, koji će trajati oko tri mjeseca. Svi AI sadržaji jasno će biti označeni, a na slušanosti ionako ne mogu izgubiti – i do sada je ona, kažu, bila gotovo nepostojeća.

"Spiker" Alex Szulc OFF Radio Krakow

Jedan od prvih poteza "AI redakcije" bio je također kontroverzan. Emitirali su, naime, intervju s pokojnom poljskom nobelovkom, spisateljicom Wisławom Szymborskom, u kojem je ona, izrađena također AI alatima, "komentirala" ovogodišnje Nobelove nagrade. Slušateljstvo je bilo zgroženo, no predsjednik njezine zaklade kaže da su oni dozvolili takvu upotrebu spisateljičinog glasa – smatraju, naime, da je ona imala smisao za humor koji bi to vrlo dobro prihvatio.

OFF Radio Krakow, čiji program producira umjetna inteligencija, možete (ako baš želite) slušati ovdje.