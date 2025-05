Prvih mjesec dana s Apple Intelligenceom: Kasno iPhone na AI polje stiže

Nedugo nakon što je Apple Intelligence postao dostupan u Hrvatskoj, ali samo na engleskom jeziku, imali smo prilike iskušati njegove, do sada omogućene, funkcije. Blago rečeno, nije nas impresionirao

Apple Intelligence, sustav generativne umjetne inteligencije koji se duboko integrira u Appleov ekosustav, napokon je, od početka travnja, postao dostupan na području cijele Europske unije, pa tako i Hrvatske. Nadogradnja na iOS 18.4, iPadOS 18.4 te macOS Sequoia 15.4 podržanim je uređajima omogućila pristup do dugo najavljivanog i od kompanije "hypeanog" sustava, za koji su tvrdili da će donijeti revoluciju u način kako koristimo uređaje, pretražujemo Internet, dobivamo informacije i slično. Nedugo zatim imali smo priliku aktivirati ga na iPhoneu, testirati što sve Apple ako "revolucionarno" u njemu nudi, pa je nakon prvih mjesec dana korištenja nastao ovaj tekst.

Podsjetimo da je sustav Apple Intelligence dostupan samo na uređajima iPhone 15 Pro (i Pro Max), cijeloj liniji iPhonea 16, iPadima s A17 Pro ili M1 procesorima te Mac računalima s barem M1 čipom. Za sada nije dostupan s podrškom za hrvatski jezik, pa za njegovo korištenje potrebno prebaciti uređaj na neki od podržanih jezika. U našem slučaju to je engleski, ali može biti i njemački, talijanski, francuski ili španjolski.

Apple Intelligence potrebno je uključiti u generalnim postavkama, ali potom uključiti i njegove dodatne funkcije, dok je za neke od njih potrebno i pri prvom pokretanju pričekati da se preuzme potreban paket (AI model). Idealno bi bilo pritom uključiti i Siri, koja se s njime nadopunjava, omogućiti mu pristup do ChatGPT-a, notifikacija, kamere… dakle – nije to samo jedan klik, već da biste imali cijelo iskustvo, bit će potrebno ponešto tipkanja po izbornicima.

Generiranje sličica

Prvo što ćete nakon aktivacije Apple Intelligencea na ekranu ugledati kao novost jest aplikacija Image Playground. Ona, kao što joj ime kaže, omogućava stvaranje (tj. igranje) sa slikama – pretvaranje tekstualnih opisa u ilustracije. Sučelje je jednostavno, praktički dječje, s ne baš funkcionalnim, ali vizualno zanimljivim rješenjem: u donjem dijelu zaslona upisujete svoj opis slike (prompt), a nakon potvrde on će odletjeti u središnji dio zaslona, gdje će (potpuno bezrazložno) lebdjeti oko šarenog mjehura sve dok se tražena ilustracija ne generira. OK, Apple je htio biti drugačiji, no ne možemo reći da forma u ovom slučaju slijedi funkciju.

Tražena ilustracija u pravilu će se pojaviti kroz 3-4 sekunde i to u više sličnih iteracija, a nove ćete dobivati scrollanjem ulijevo – tj. kad sustav zaključi da vam treba još varijanti, izradit će ih. Prompt za generiranje može biti čisto tekstualni, može se nadograditi na neku od ponuđenih tema, a kao predložak možete uzeti i slike iz vlastite galerije, pa raditi varijacije na njih. No, neće baš svaki prompt biti odmah prihvaćen, vjerojatno iz sigurnosnih razloga. Ništa što bi sustav mogao protumačiti kao "opasno" neće se ilustrirati, no ima tu još mnogo nedorađenosti i "dječjih bolesti". Tako smo, primjerice, bez problema dobili ilustracije ribe ili mačke na biciklu, no rakuna u identičnom promptu jednostavno – AI nije htio nacrtati.

O kvaliteti izrađenih slika (.jpg, 1024x1024 piksela) ne može se reći mnogo toga pozitivnoga. Ako ste koristili genAI alate od samih početaka onda ćete vidjeti da Image Playground daje ilustracije otprilike na razini kvalitete koju je imao prvi javno dostupni sustav DALL-E: dakle, sve su to karikaturalni ili crtani prizori, bez natruhe fotorealizma, slike su često interno nekonzistentne, s prikazom prstiju na rukama je i dalje mnogo problema, broj i boju traženih objekata iz prompta najčešće će ignorirati, kao i bilo koju naprednu uputu o željenom stilu ili dojmu slike. Radit će uvelike po svome, stvoriti sličice koje će vam biti zabavne prvih pet minuta (ako ste mlađi od 12 godina), a na bilo kakve korisne primjene njegovih kreacija – zaboravite.

Napomenimo da je model tijekom našeg testiranja očito promijenjen, jer je ispočetka vizualnim elementima ispunjavao cijelo "platno", da bi se s vremenom prebacio na slike koje više nalikuju clipartu s bijelom pozadinom, čak i kad to od njega ne tražimo. Tl;dr – djetinjasto, beskorisno i tehnički rudimentarno. Ogledne primjere pogledajte u priloženoj galeriji. Napomenimo da Image Playground za rad ne zahtijeva aktivnu internetsku vezu, već se izvodi u potpunosti na uređaju, što mu je praktički jedina konkretna prednost pred konkurencijom.

Vlastiti genmojiji

Na tragu opisane funkcije generiranja sličica je i funkcija Genmojija, integrirana u iMessage i ostale aplikacije za dopisivanje. Ako vam je oduvijek među standardnim Unicode emotikonima nedostajalo nešto, sada to ovdje možete kratkim promptom generirati, sve dok ne krši ćudoređe i pravila Applea. Generiranje traje par sekundi, rezultati su vizualno slični "pravim" emotikonima, a u razgovore se ubacuju kao naljepnice ("stickeri"). Također zabavno prvih pet minuta, također djetinjasto i praktički većinom beskorisno. Ako vam jednom mjesečno u chatu s prijateljima možda baš zatreba emotikon koji još ne postoji, tu nasušnu potrebu da se vizualno kreativno izrazite Genmoji će vam rado omogućiti. Mislite li zbog toga kupovati novi iPhone, bolje novac za njega donirajte u dobrotvorne svrhe.

Vizualna pretraga

Zgodnu funkcionalnost Apple Intelligence donosi u dodatku nazvanome Visual Intelligence. Duljim pritiskom na dediciranu tipku za kameru na novim iPhoneima (Camera Control) otvara se kamera, ali s AI mogućnostima (da, Google Lens i slični to već imaju bolje razrađeno). Kad s tako pokrenutom kamerom snimite određeni kadar, na temelju konteksta će vam se ponuditi jedna od tri mogućnosti:

Uočeni tekst na podržanim jezicima moći će biti preveden na zadani jezik uređaja,

Predmete ćete moći vizualno pretraživati uz pomoć Googlea,

Sve ostale prizore moći ćete dati ChatGPT-u na analizu i uz pomoć Siri se raspitivati o njima.

Stvar radi brzo i glatko te je u svakom slučaju koristan dodatak, koji će na iPhoneu raditi bez potrebe za sličnim vanjskim aplikacijama. Koliko ćete ga često koristiti, to će primarno ovisiti o vašim potrebama. U stranoj zemlji bit će koristan za čitanje znakova ili natpisa, olakšat će vizualno guglanje, pa i kupovinu ili objašnjavanje snimljenoga – no, treba se češće sjetiti upaliti kameru i pitati AI, umjesto obaviti klasično guglanje. Rezultati vas neće iznenaditi, ni pozitivno niti negativno, bit će upravo u skladu s očekivanjima i to je možda i najbolji dio svega: kad ne očekujete spektakl, činjenica da nešto bez poteškoća obavlja svoju funkciju sasvim je dovoljna.

Čišćenje fotografija

Generativno "čišćenje" fotografija uklanjanjem objekata i problematičnih dijelova s njih s nama je već godinama, omogućavaju ga Samsung, Google, mnoga vanjska rješenja, pa je zaista bio red da i iPhone dobije tako nešto. Funkcija "Image Clean Up" integrirana je u aplikaciju za fotografije (Photos), gdje se do nje dolazi kroz izbornik za uređenje slika – tamo gdje se nalaze funkcije obrezivanja, okretanja te vizualnog uređivanja pojavila se i opcija "Clean Up".

Njezinim aktiviranjem na pojedinoj fotografiji će vam "zasvijetliti" objekti koje AI prepozna kao smetnju (kanta za smeće u šumskoj panorami, jedan čovjek na praznoj plaži, itd.), ali ih možete i sami zaokružiti ili prebrisati – i oni će kroz koji trenutak s te slike nestati. Apple Intelligence će ih nadomjestiti najbolje što zna, a moramo primijetiti da mu to baš i ne ide uvijek najbolje, pogotovo ako je potrebno rekreirati kompleksnije predmete. Primjere uspješnog i manje uspješnog korištenja ove funkcije pogledajte u galeriji.

U svakom slučaju, vidjeli smo i daleko boljih rezultata sustava za retuširanje fotografija na mobitelima, intuitivnijih i preciznijih, no "za prvu ruku", tj. obradu slike bez vanjskih aplikacija i brzo postavljanje na društvene mreže, ovo će mnogim korisnicima iOS-a biti sasvim dovoljno. Nadajmo se da će nadogradnje donijeti unaprjeđenje algoritama koji će moći popuniti sliku kvalitetnije i u više situacija, a ne samo kad treba generički ponavljati ili proširiti jednostavnu pozadinu. Internetska veza za korištenje ove funkcije također nije potrebna, za što Appleu ipak bilježimo plus.

Sažeci notifikacija

Iako biste očekivali da će uključivanjem Apple Intelligencea on odmah raditi svugdje gdje je njegovo djelovanje predviđeno – neće. To je slučaj i sa sažecima notifikacija, koje je potrebno posebno uključiti u izborniku, no niti to nije dovoljno. Dozvolu za "prtljanje" po notifikacijama AI mora dobiti za svaku aplikaciju zasebno, tako da korisnik ima kontrolu nad time u kojem će slučaju vidjeti redovne, a u kojem "sažete" notifikacije.

Čemu ovaj dio primjene AI-ja služi, pitate se? Tome da, ako odjednom dobijete niz notifikacija, primjerice poruka ili e-mailova, koje vam se potom naslažu na ekranu dok vam je mobitel zaključan – Apple Intelligence će, uključite li ga, skratiti sve razgovore u dva-tri retka i tako vam u samo jednoj notifikaciji dati do znanja o čemu se radi u svima.

Ipak, sustav i tu pokazuje svoje "mušice", pa nam je primjerice normalno radio u slučaju WhatsAppa (vanjske aplikacije), no nije htio sažimati poruke dobivene (Appleovim vlastitim) sustavom iMessage. U praksi, ako se s prijateljima, kolegama i ostalima ne dopisujete na engleskom, bit će vam potpuno beskoristan. Ako se pak dopisujete na engleskom, uštedjet će vam koju sekundu vremena, koliko bi vam trebalo da pročitate sve s ekrana… naravno, ako nešto ne interpretira pogrešno pa vas potpuno zbuni.

Tekstualni pomoćnik

Funkcija Apple Intelligencea koju smo, priznajemo, najrjeđe imali potrebe pokrenuti jesu tekstualni alati pogonjeni jezičnim modelima (Writing Tools). Kao i svi ostali dosad navedeni, duboko su integrirani u iOS, rade glatko i brzo, onako kako bi to Apple i htio, ako se ne snađu s lokalnim modelom pozivaju ChatGPT upomoć, no jednostavno – u ovom obliku za redovno su korištenje mobitela manje potrebni. Zašto, ako su jezični modeli toliko popularni, a ovdje su nam na raspolaganju bilo gdje unutar iOS-a, gdje možemo upisivati tekst? Jednostavno je, s prijateljima se putem WhatsAppa i ostalih aplikacija ne dopisujemo na engleskom, a čak i kad bismo to činili ne bismo htjeli da AI piše poruke umjesto nas.

Nadalje, za kontakte e-mailom, koje možda i ostvarujemo na engleskom, također vrijedi isto – e-mail je osobni način komunikacije i ako ćete pustiti ChatGPT-u ili Appleovom AI-ju pisati vaše e-mailove, izgubit ćete i ono malo prijatelja koje imate…

Writing Tools je ipak prilično brz alat i može biti koristan, primjerice, onima koji se s engleskim baš ne snalaze, pa jednim klikom mogu pozvati provjeru pravopisa ili promjenu stila teksta. Ponuđeni su predefinirani poslovni, prijateljski i koncizni stil, kao i pretvaranje u listu ili tablicu, no možete mu i sami zadati bilo što u promptu (napisanome na engleskom). Obrada teksta obavlja se zaista brzo i u pravilu kvalitetno, kako bismo u 2025. godini i očekivali. Lektura i parafraziranje teksta izvode se na uređaju, ne zahtijevaju internetsku vezu, dok njegovo pisanje poziva ChatGPT i samim time zahtijeva Internet. Zaključno – to je sve korisno ako ste tip korisnika kojem to treba i koji želi da mu AI piše osobne poruke (opet, na engleskom).

Zaključak

Ne možemo reći da nam je uključivanje Apple Intelligencea imalo promijenilo doživljaj korištenja iOS-a, a pogotovo ne onako kako je to Tim Cook lani pompozno bio najavio. Izuzev nekoliko korisnih primjena, sustav je još daleko od toga da postane pravim "osobnim pomoćnikom", pogotovo onima kojima primarni jezik komunikacije i dalje nije podržan. Najavljivano "kontekstualno" odgovaranje na upite nismo susreli, tj. ne čini se da je bilo koja akcija AI-ja bila posebno personalizirana. Tomu je možda tako jer na uređaju imamo većinom sadržaje (poruke, dokumente) na hrvatskom, koje AI sustav ignorira.

Obećavano povećanje produktivnosti s ovim alatima jednostavno je neostvarivo. Jurite li za time da si skratite vrijeme čitanja ili pisanja e-mailova, kreiranja ilustracija ili obrade slika, za to već odavno postoje daleko bolji i kvalitetniji alati. "Pametnija" Siri također se još ne nazire. To je, uostalom, tema prijepora i u samom Appleu, gdje su itekako svjesni toga da Siri daleko zaostaje za konkurencijom. Da su nam ove mogućnosti na iPhone stigle prije tri godine, bili bismo ozbiljno impresionirani – ovako, premalo je to i prekasno, iako filozofija "neprimjetne integracije posvuda" u iOS uopće nije loše izvedena. Samo još da alati postanu upotrebljivijima za neke zaista korisne svrhe.