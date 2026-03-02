Trump zabranio Claude, korisnici ga lansirali na prvo mjesto App Storea

Nakon što je Trumpova administracija zabranila korištenje Anthropicevog AI alata Claude zbog etičkih ograničenja, aplikacija je doživjela ogroman skok popularnosti i pretekla ChatGPT na App Storeu

Bug.hr ponedjeljak, 2. ožujka 2026. u 02:30

Kompanija Anthropic možda je izgubila priliku za poslovanje s američkom vladom, ali je stekla dovoljnu popularnost da zasluži prvo mjesto na ljestvici najpopularnijih besplatnih aplikacija u App Storeu. Na samom vrhu, Claude je nadmašio i ChatGPT i Google Gemini, koji se sada nalaze na drugom i trećem mjestu Appleove ljestvice.

Ovaj iznenadni porast preuzimanja aplikacije nije slučajan. Uslijedio je nakon što je predsjednik Trump zabranio svim saveznim agencijama korištenje Anthropicevog alata Claude ili drugih AI alata jer je kompanija odbila popustiti po pitanju određenih etičkih ograničenja. Nakon što su odbili da se njihovi AI modeli koriste za masovni domaći nadzor i potpuno autonomno oružje, Anthropicu je tajnik Ministarstva obrane Pete Hegseth zaprijetio i oznakom "rizika za lanac opskrbe".

Prema pisanju Engadgeta, ovaj vrlo javan sukob doveo je do vala korisničke podrške koji je konačno omogućio Claudeu da s trona App Storea svrgne dosad nedodirljivi OpenAI-jev ChatGPT.

Dok je OpenAI uskočio na mjesto Anthropica nakon što je pristao na dogovor s Ministarstvom obrane, izvršni direktor Sam Altman ipak je ponudio nekoliko misli o cijelom debaklu tijekom sesije pitanja i odgovora na društvenoj mreži X. Iako je Claude konkurentski model, Altman je rekao da je dodjeljivanje oznake rizika za lanac opskrbe Anthropicu bila "jako loša odluka" za koju se nada da će biti poništena. Povrh toga, izvršni direktor OpenAI-ja nazvao je stavljanje Anthropica na crnu listu "izuzetno zastrašujućim presedanom", ali je dodao da se "i dalje nada puno boljem rješenju".

Čitav događaj postavlja važna pitanja o ulozi etike u razvoju umjetne inteligencije i odnosu tehnoloških divova i vlade. Dok je Anthropic kažnjen od strane administracije zbog svojih principa, korisnici su ga nagradili svojim povjerenjem, pokazujući da etička pitanja postaju sve važniji faktor u svijetu tehnologije.

