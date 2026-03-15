Claude privremeno udvostručuje limite korištenja za sve, ali postoji jedna caka

Korisnici AI chatbotova posljednjih dana sve više prelaze na Claude, djelomično zbog stava matične tvrtke Anthropic o suradnji s američkom vojskom. Kao odgovor na povećani interes i kao znak zahvalnosti, Anthropic je objavio da svi korisnici Claudea dobivaju dvostruko veće limite korištenja tijekom sljedeća dva tjedna.

Prema službenoj objavi na društvenoj mreži X, radi se o "malom znaku zahvalnosti" korisnicima. Ponuda se odnosi na sve vrste korištenja, na svim razinama pretplate (uključujući i besplatnu verziju), a za njezinu aktivaciju nije potrebno poduzeti nikakve korake.

A small thank you to everyone using Claude: We’re doubling usage outside our peak hours for the next two weeks. pic.twitter.com/W7TEBPditq — Claude (@claudeai) March 14, 2026

Ipak, postoji i jedna bitna napomena: dodatni limiti korištenja dostupni su isključivo izvan "udarnih" sati. Radnim danima to se odnosi na razdoblje od 5 do 11 sati po pacifičkom vremenu (PT), što odgovara vremenu od 14 do 20 sati po našem, srednjoeuropskom vremenu. Srećom, tijekom vikenda ograničenja nema, pa se dodatni limiti mogu iskoristiti tijekom cijelog dana. To je možda idealna prilika da isprobate neke od naprednijih funkcija, poput Claude Code za programiranje ili nedavno predstavljene interaktivne vizualizacije.

Više informacija o ovoj promociji donosi TechRadar, a ponuda traje od petka, 13. ožujka, do kraja petka, 27. ožujka. Važno je napomenuti da se ne odnosi na poslovne (Enterprise) korisnike, a bonus potrošnja ne uračunava se u tjedne limite redovnog korištenja.