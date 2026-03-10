Neki korisnici napuštaju ChatGPT i prelaze na Claude, a tamo ih dočeka hladan tuš

Bilo to zbog dogovora OpenAI-ja s Pentagonom ili iz nekog drugog razloga, izgleda da mnogi prelaze na Claude, no tamo nailaze na stroga ograničenja korištenja koja iznenađuju čak i one sa plaćenim planovima. Je li to nužno loša stvar?

Navodno značajan broj ljudi otkazuje svoje pretplate na ChatGPT i prelazi na Claude. Ovaj egzodus započeo je nakon što je OpenAI najavio dogovor s Pentagonom. S druge strane, Anthropic, tvrtka koja stoji iza Claudea, jasno je dala do znanja da neće slijediti taj put, zadržavajući svoja ograničenja na korištenje umjetne inteligencije za masovni nadzor i autonomna oružja.

Iako nije poznat točan broj ljudi koji su se prebacili, znakovito je da je Claude prestigao ChatGPT po broju preuzimanja aplikacije na Apple App Storeu.

Kako korisnici prelaze, neki od njih bez da su prethodno ispitali odgovara li im Claude, mnogi otkrivaju značajne razlike u odnosu na ChatGPT. Sučelje izgleda drugačije, Claude je manje sklon bezuvjetnom slaganju sa svime što korisnik traži i, što je najvažnije, ima ograničenja korištenja koja su istinski iznenadila mnoge pridošlice. Za razliku od ChatGPT-a, s Claudeom ne možete voditi naizgled beskonačan razgovor, čak ni na plaćenom planu.

Razumijevanje Claudeovih ograničenja

Za svakoga tko dolazi s ChatGPT-a, ograničenja korištenja mogu djelovati kao hladan tuš. "Za nove korisnike to je šok", kaže Kyle Balmer, edukator za umjetnu inteligenciju koji pomaže svojoj publici razumjeti Claude i nedavni egzodus. "Navikli su na praktički neograničeno korištenje koje ChatGPT pruža, što je dovelo do vala bijesa proteklih nekoliko dana kada su novi korisnici shvatili koliko Claude može biti škrt, posebno s njegovim najjačim modelom, Opusom."

Poput ChatGPT-a, Claude radi na različitim modelima nazvanim Haiku, Sonnet i Opus, koji sežu od brzih i laganih do sporih i moćnih. Problem je u tome što najsposobniji model, Opus, izuzetno brzo troši vašu dopuštenu kvotu.

Besplatni plan je vrlo ograničen, ali to vrijedi za većinu AI alata. Pravo iznenađenje je da plaćeni plan od 20 USD mjesečno nije puno darežljiviji. "Samo nekoliko razmjena s Opusom iscrpit će vašu dnevnu kvotu", kaže Balmer. "Iako je Opus tehnički dostupan na planu od 20 USD, realno je Sonnet jedini model koji većina ljudi zapravo može koristiti."

O koliko razgovora govorimo prije nego što dosegnemo limit? Točne brojke teško je utvrditi. To je zato što Anthropic ne objavljuje precizne podatke, a ograničenja se mijenjaju ovisno o tome koji model koristite i koliko su duge vaše poruke. Međutim, kako prenosi TechRadar, neki korisnici prijavljuju da su dosegli limit na besplatnom planu nakon svega deset do petnaest značajnijih interakcija s Opus modelom, a ponekad i manje.

Poslovni model kao ključ razlike

Dugogodišnji korisnici Claudea uglavnom su se prilagodili, bilo nadogradnjom na skuplji plan ili učenjem kako racionalnije koristiti alat. Sljedeća razina je Max plan od 100 USD mjesečno, i tu stvari postaju zanimljive. "Ovi Max planovi vrlo su velikodušni s korištenjem", kaže Balmer. "Zapravo, dobijete daleko više korištenja nego što biste platili putem API-ja. Anthropic na njima potencijalno ostvaruje gubitak. Oni su, ako imate sredstava, jedna od najboljih ponuda u svijetu umjetne inteligencije trenutno."

No, fraza "ako imate sredstava" nosi velik teret. Za većinu ljudi, 100 USD mjesečno jednostavno nije opcija.

Pa zašto je Claude tako postavljen? Ograničenja nisu slučajnost ili previd. Umjesto toga, ona odražavaju fundamentalno drugačiji poslovni model. "Claude je oduvijek bio usmjeren na programere i poslovno tržište", objašnjava Balmer. "Anthropic cilja na manji broj klijenata koji plaćaju više, dok je OpenAI išao na širinu, s očekivanjem da će dosegnuti jednu milijardu korisnika." Claude nikada nije bio dizajniran za masovno tržište. Moglo bi se reći da je val novih korisnika iznenađenje za sve, uključujući i sam Anthropic.

Možda nam treba više ograničenja?

Možda će se ovo činiti neobičnim, ali postoji mogućnost da su ograničenja korištenja zapravo dobra stvar. Kažem to kao netko tko voli dobiti vrijednost za svoj novac, ali je istovremeno svjestan koliko ljudi postaju ovisni o tehnologiji.

Naravno, ograničenje neće biti ugodno kada ste usred projekta, a Claude vam iznenada javi da ste dosegli dnevni limit. To je istinski frustrirajuće. Ali ako se odmaknemo od tog trenutka iritacije, postoji argument da točka zaustavljanja nije najgora stvar na svijetu.

Već znamo da tehnologija bez granica ima tendenciju biti loša za nas. Europska komisija nedavno je utvrdila da TikTok krši Akt o digitalnim uslugama zbog onoga što je opisano kao dizajn koji stvara ovisnost, a jedan od najvećih krivaca bio je njegov beskonačni "scroll". Mehanizam je drugačiji s Claudeom, ali princip izgleda vrlo slično. Beskonačan pristup bez otpora može potaknuti bezumno konzumiranje sadržaja. Naglo zaustavljanje nas tjera na pauzu.

Ta pauza mogla bi biti važnija nego što zvuči. Novinarka Ellen Scott skovala je termin "smoothout" kako bi opisala specifičnu vrstu sagorijevanja koja proizlazi iz prevelikog oslanjanja na umjetnu inteligenciju. Ideja je da našim mozgovima zapravo trebaju otpor i izazovi kako bi ostali angažirani i zdravi. Kada previše razmišljanja prepustimo strojevima, ne postajemo samo lijeniji, već se osjećamo praznije. Manje motivirano, manje ispunjeno i s lošijim mentalnim zdravljem.

Hoće li korisnici ostati?

Hoće li ljudi zaista ostati na Claudeu nakon što shvate koliko brzo se ograničenja aktiviraju? Balmer nije siguran. "Mislim da će se neki ljudi vjerojatno samo vratiti staroj navici korištenja ChatGPT-a", kaže on, iako brzo dodaje da, unatoč rezervama, i dalje smatra da je Claude trenutno najbolja opcija za većinu ljudi.

Također nas podsjeća da ovo nije jednostavna priča o dobrim i lošim dečkima. "Oni su i dalje korporacija koju vode i posjeduju milijarderi", kaže o Anthropicu. "Nemojmo se previše zanositi njihovom podrškom."