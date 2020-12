U Japanu će pad nataliteta pokušati zaustaviti – umjetnom inteligencijom

Prošle godine u Japanu je rođeno manje od 865 tisuća djece, što je za tu zemlju negativan rekord. Ovakav pad nataliteta zabrinuo je vladajuće koji su se za njegovo rješenje – u tipično japanskom stilu – okrenuli naprednoj tehnologiji. Vlasti su tako odlučile od iduće godine sufinancirati projekte u sklopu kojih se izrađuju aplikacije i servisi za traženje partnera uz pomoć umjetne inteligencije.

Japan ima jednu od najnižih stopa rasta broja stanovnika u svijetu, pa se vlasti nadaju da će njihove subvencije za ovu tehnologiju, u iznosu od oko 19 milijuna dolara, barem malo pomoći da se popravi demografska slika nacije.

AI će vam pronaći ljubavnicu/ka

U toj zemlji već postoje brojne platforme za pronalaženje partnera, neke od njih koriste i algoritme umjetne inteligencije u pronalaženju i spajanju "idealnih" parova, sve na temelju podataka o samcima koje oni upisuju u obrasce pri otvaranju profila. Osnovni modeli uzimaju u obzir tek manji broj karakteristika poput dobi ili primanja pojedinaca, a cilj novih AI sustava jest iskoristiti daleko više inputa, primjerice hobije, osobne vrijednosti i slično, kako bi rezultati spajanja partnera bili bolji. Naravno, i kako bi to dovelo do većeg broja novorođenih malih Japanaca.

Svima koji odluče implementirati umjetnu inteligenciju u svoje platforme za spajanje ljubavnika vlasti su spremne financirati do 60% troškova.

Nastavi li se ovakav trend kakav je vidljiv danas, Japan bi do kraja stoljeća mogao pasti s trenutačnih 128 na manje od 53 milijuna stanovnika. Umjetna inteligencija mogla bi pripomoći, no lokalni stručnjak za demografiju Sachiko Horiguchi za BBC je izjavio da onima koji nisu zainteresirani za izlaske i pronalaženje partnera to neće biti od koristi. Ako ćemo već koristiti napredna tehnološka rješenja, smatra Horiguchi, onda bi bilo bolje razvijati robote koji mogu preuzeti dio kućanskih poslova i brinuti o djeci – vjerojatno bi to prije nagnalo ljude da se odluče na potomke.