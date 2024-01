Apple Vision Pro ostat će bez nekoliko popularnih aplikacija, barem za sada

Appleov prvi novi proizvod u gotovo deset godina, naglavni AR/VR set Vision Pro, navodno je prodan u više od 100.000 primjeraka tijekom procesa prednarudžbi. Prvim kupcima setovi će stići 2. veljače, a nakon toga očekujemo i prve korisničke dojmove za proizvod, koji su tek rijetki imali prilike isprobati prije kupnje.

Apple je prilikom lansiranja bio najavio da će već u početku korisnicima biti dostupna cijela ponuda sadržaja sa servisa Apple TV, među kojima i 150 naslova u 3D tehnici. Podrška će biti dostupna i za gledanje svega što nude brojne streaming usluge i društvene mreže. Navedeni su tako, među ostalima, Disney+, ESPN, NBA, MLB, PGA Tour, Max, Discovery+, Amazon Prime Video, Paramount+, Peacock, Red Bull TV, IMAX, TikTok i MUBI – no, iz ovog popisa jasno je da nedostaju najpopularniji video i audio streaming servisi na svijetu.

Platforma je još uvijek minorna

Prvi koji će mnogima nedostajati sigurno je Netflix, najveća streaming platforma svijeta. Njihov direktor Greg Peters prošloga je tjedna potvrdio da oni ne misle još razvijati nativnu aplikaciju za Vision Pro. Razlog? Uređaj je od minornog značaja i nije pretjerano relevantan Netflixovoj korisničkoj bazi. Ulaganje u razvoj dodatne aplikacije za sada ne vide kao opravdan, no u budućnosti bi se to moglo promijeniti. Peters kaže da će tek vidjeti kakva je budućnost Visiona Pro, pa će s Appleom možda naći neko rješenje. Do tada, svima koji kupe novi naglavnik, Netflix će biti dostupan kroz ugrađeno sučelje internetskog preglednika Safari.

Sličan potez najavljen je i iz Googleovog video servisa, YouTubea. Oni se također ne planiraju upustiti u razvoj posebne aplikacije za visionOS, niti će omogućiti korisnicima instaliranje svoje aplikacije za iPad. Dakle, kao i Netflix, YouTube će se u Visionu Pro gledati kroz Safari.

Na to se nadovezala i poruka iz Spotifya. Oni su s Appleom ionako u "ratu" oko previsokih provizija koje im naplaćuju za pretplate kupljene putem App Storea, pa ne čudi da svoju uslugu ne misle prilagođavati još jednoj njihovoj platformi.

Inače, sve aplikacije prilagođene za rad na iPadu moći će se "po defaultu" pokretati i unutar visionOS-a. Međutim, to će iskustvo biti "dvodimenzionalno", kao što diktira ekran iPada, a ne "imerzivno" kakvo bi Apple htio ponuditi svojim korisnicima na visionOS-u. Za sada nije poznato hoće li Netflix i Spotify, kao i YouTube, također onemogućiti instalaciju svojih iPad aplikacija na Vision Pro.