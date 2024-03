HBO Max i kod nas od svibnja postaje – Max, uz nove sadržaje uvodi i nove opcije pretplate

Warner Bros. Discovery je objavio da će Max, njihova poboljšana streaming usluga, biti lansirana u prvim europskim zemljama 21. svibnja, a u tom se društvu zemalja našla i Hrvatska. Max donosi postojeći HBO Max program, Discoveryjeve dokumentarce i sportski sadržaj Eurosporta, objedinjujući tako TV emisije, filmove, sportske događaje i programe TV kanala u odabranim zemljama, na jednom odredištu, po prvi put.

Rebranding u Europi

21. svibnja, Max će postati dostupan u Srednjoistočnoj Europi, nordijskim zemljama i na Iberijskom poluotoku. Potom, slijedi lansiranje u Poljskoj, Nizozemskoj, Francuskoj i Belgiji. Francuska i Belgija prve su nove zemlje u kojima je WBD pokrenuo streaming uslugu u više od dvije godine. Nakon toga, uz lansiranja u SAD-u u srpnju 2023 i u Latinskoj Americi i Karibima ranije ove godine, Max će biti dostupan u 25 država u Europi i ukupno 65 država i teritorija diljem svijeta.

JB Perrette, predsjednik i izvršni direktor sektora Global Streaming & Games u Warner Bros. Discoveryju, koji je najavio lansiranje Maxa na TV festivalu Series Mania rekao je: "Max je glavno odredište za streaming Warner Bros. Discoveryja i temelji se na našem dugogodišnjem naslijeđu u Europi, ujedinjujući raznovrsnu i bogatu kulturu zabave s naših usluga i mreža na jednom mjestu. Sadržaj koji imamo na Maxu, od Zmajeve kuće (House of the Dragon) do Olimpijskih igara u Parizu 2024., i više od toga, znači da Max ima nešto za svakoga, za svako raspoloženje i priliku."

Jamie Cooke, generalni menadžer za CEE područje, Bliski istok & Tursku, EMEA Creative & Pay TV u Warner Bros. Discoveryju rekao je: "Izuzetno sam uzbuđen zbog dolaska Maxa u Hrvatsku, Srbiju, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru i još pet regija u Srednjoistočnoj Europi jer je to početak novog poglavlja u dugoj baštini naše regije. Na Maxu ćemo prikazivati najupečatljivije globalne hitove, nastaviti biti platforma za gledanje lokalnih nagrađivanih dokumentarnih filmova i serija, koje ćete nakon lansiranja sve moći gledati na jednom mjestu."

Dvostruko više sadržaja

Lansiranje Maxa u Europi bit će obilježeno dolaskom druge sezone originalne HBO serije Zmajeva kuća (House of the Dragon), čija će premijera biti 17. lipnja. Max će ponuditi više od dvostruko veću količinu sadržaja nego što je trenutno dostupno na HBO Maxu.

Ovo ljeto, Max će biti i jedina platforma na kojoj će biti moguće pratiti Olimpijske igre u Parizu 2024 uživo, u cijelosti, u 25 država u Europi gdje će Max biti dostupan. Olimpijske igre u Parizu 2024. bit će uključene u sve planove pretplate.

Novi modeli pretplate

Max će nuditi različite vrste pretplata, kao i opciju sportskog dodatka koji se može uvrstiti na bilo koju osnovnu pretplatu.

Standard pretplata:

Korisnici će moći istovremeno streamati sadržaj na 2 uređaja.

Sadržaj će biti dostupan u punoj HD rezoluciji.

Ova pretplata omogućit će do 30 preuzimanja dostupnog sadržaja za gledanje izvan mreže.

Uključene će biti i Olimpijske igre u Parizu 2024.

Premium pretplata:

Pruža najbolje korisničko iskustvo.

Korisnici će moći istovremeno streamati sadržaj na 4 uređaja.

Sadržaj će biti dostupan u punoj HD ili 4K rezoluciji, te uz Dolby Atmos zvuk (za sadržaje koji imaju tu mogućnost).

Ova pretplata omogućit će do 100 preuzimanja dostupnog sadržaja za gledanje izvan mreže (uz određena ograničenja).

Uključene će biti i Olimpijske igre u Parizu 2024.

Sport:

Sport će obuhvaćati sportske događaje kao što su teniski Grand Slam turniri, biciklističke Grand Tour utrke, 24 sata Le Mansa, linearne kanale Eurosport 1 i Eurosport 2 i mnogo više.

Za dostupnost prava u svojim zemljama, korisnici bi trebali provjeriti lokalne rasporede.

Sport se prodaje kao dodatak svakom osnovnom paketu.

Korisnici mogu istovremeno streamati sportski sadržaj na 2 uređaja (od dostupnih streamanja prema njihovoj pretplati).

Sve pojedinosti o cijenama bit će objavljene u idućim tjednima i razlikovat će se od zemlje do zemlje, poručili su iz WBD, pa ćemo i to tome izvijestiti kada dođe vrijeme.

Detalji o prelasku

Postojeći HBO Max pretplatnici moći će iskusiti Max zadržavajući svoje trenutne profile i povijest gledanja. U nekim slučajevima, ovisno o uređaju ili operativnom sustavu, HBO Max aplikacija će se automatski nadograditi na Max aplikaciju. U drugim slučajevima, korisnici će prilikom otvaranja svoje HBO Max aplikacije biti upućeni da preuzmu novu Max aplikaciju, te će nakon nekoliko jednostavnih klikova moći početi istraživati novu platformu. Pretplatnici Eurosport Premium SVOD-a bit će uskoro obaviješteni o detaljima kako se pretplatiti na Max.