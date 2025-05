Nećete povjerovati - streaming platforma Max ponovno mijenja ime

"Novo" je ime gledateljima dobro poznato od ranije, ali ostaje zbunjenost - što im je sve to trebalo? Kao da žele, blamiranjem, dobiti dodatnu pozornost javnosti

Warner Bros. Discoveryjev streaming servis Max kreće u rebranding – još jednom. Nakon što je 2020. godine lansirana pod nazivom HBO Max, platforma se relativno nedavno preimenovala u Max, doduše iz razloga koji su većini gledatelja ostali nejasni. Posljednja je promjena bila boja loga koji je od ljubičastog postao crno-bijeli, a upravo je stigla i nova vijest o još jednom rebrandingu. Naime, Max će se od ljeta zvati ponovno HBO Max.

Warner Bros. Discovery poslao je cijelo priopćenje za medije u kojem je najavio promjenu koja zapravo samo predstavlja vraćanje na početno ime koje, zapravo, nikada niti nije trebalo mijenjati. U priopćenju stoji da se HBO vraća zbog kvalitete koju to ime reprezentira u medijima. Ipak, razlozi koji se sada navode za povratak HBO-a kao naziva servisa podsjećaju na one koji su prvotno poslužili za njegovo uklanjanje. Naime, tvrdilo se da bi snažan imidž HBO brenda mogao odbiti potencijalne pretplatnike koji su više zainteresirani za sadržaj prepun reality emisija s kanala kao što su HGTV, Discovery i TLC. Ispostavilo se, ipak, da to nije bio slučaj.

Max se u posljednje vrijeme počeo vraćati svom prvotnom identitetu, kako svojim sadržajem tako i načinom na koji se reprezentirao u medijima – uz novu estetiku, prisutno je bilo i reklamiranje sadržaja pod nazivom "HBO Originals". U vrijeme kad nedostatak originalnog sadržaja postaje sveprisutna tema među filmskom i televizijskom publikom, ova odluka ima smisla posebno jer je namijenjena dodatnom isticanju originalnog i autentičnog sadržaja.