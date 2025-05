Podijeljeni stavovi: Ima li druga sezona serije "The Last of Us" problem s tempom?

Izvor: The Last of Us/Youtube

(Pozor: Spoileri!)

Druga sezona HBO-ove hit serije The Last of Us se polako bliži svom kraju, a među obožavateljima su se pojavili podijeljeni stavovi vezani uz tempo kojim se odvija radnja. Naime, priča smještena u postapokaliptičnoj budućnosti je još početkom sezone promijenila smjer i postala Elliein (Bella Ramsey) osvetnički pohod protiv Abby (Kaitlyn Dever). Istovremeno se, uz glavnu radnju, isprepliću i one sporedne te novi spektar likova – Ellie se zaljubljuje u Dinu (Isabela Merced) i njihov odnos postaje središnjim dijelom radnje.

Uoči ove sezone, The Last of Us je obnovljen za treću sezonu, a očekuje se da će završiti četvrtom. Ipak, podjela druge igre na tri sezone značajno je usporila tempo serije dok su druge narativne promjene skrenule fokus druge sezone s intenzivnog prikaza nasilja i osvete koji je uvelike prisutan u igri. Serija, pritom, nije opala u kvaliteti – glumačke izvedbe su i dalje iznimne, a impresivni vizualni elementi taj opustošeni i postapokaliptični svijet čine stvarnim i jezivim. Ipak, dio gledatelja vjeruje da u drugoj sezoni postoji ozbiljan problem s tempom te da isti prijeti urušavanjem onoga što je započelo kao fantastična adaptacija popularne videoigre.

Budući da se radi o adaptaciji igre, jasno je da likovi i događaji ne mogu biti potpuno identični s izvornim materijalom, ali ako se izgube neprekidni osjećaji jeze i tjeskobe, postoji rizik da se izgubi i sama srž igre. Sama bi narativna slojevitost trebala garantirati da se to seriji ipak neće dogoditi, posebno ukoliko se Elliena gotovo fascinantna žudnja za osvetom prikaže dosljedno ili ako se, kao i u igri, gledatelje suoči s Abbynom perspektivom ne bi li preispitali na čijoj su strani.

Sporiji tempo u radnji je donekle riskirao i emocionalnu težinu koju je sezona dobila nakon Joelove (Pedro Pascal) smrti. Ono što je trebalo biti napeto i brutalno putovanje prema osveti postalo je isprepleteno vedrim trenucima. Primjerice, Elliena pozitivna reakcija, nakon što sazna za Dininu trudnoću, je u potpunom kontrastu s njezinom ogorčenom reakcijom u igri što ondje funkcionira kao dokaz da je u želji za osvetom počela gubiti sebe. Ovo se u seriji dogodi nešto kasnije, u njezinom suočavanju s Norom (Tati Gabrielle), što pak djeluje kao nagla promjena u tonu.

Ipak, The Last of Us i dalje briljantno uspijeva ispričati priču o osveti iz više perspektiva, premda su neke narativne linije bolje razrađene od drugih. Sporiji se tempo može opravdati i studijom karaktera te postepenim razvojem odnosa između Ellie i Dine, prije nego što jedna drugoj otvoreno izraze ljubav. S druge strane, bilo bi šteta kada bi sporedni događaji i epizode žrtvovali prikaz Elliene opsesije i potrebe za osvetom, za što također treba vremena, inače bi se tonalne nedosljednosti mogle ponavljati. Kako je veći dio akcije i napetosti potencijalno odgođen i planiran za naredne sezone, u svakom je slučaju ostavljeno više prostora za detalje, a sljedeća sezona se očekuje tek 2027. godine.