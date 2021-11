Hrvatski glazbenici prvi puta će dobiti honorare od Netflixa

Podaci koje je obradila stručna služba Hrvatskog društva skladatelja otkrili su i preferencije gledatelja Netflixa u Hrvatskoj.

Od serija, u 2016. i 2017. godini najviše se gledala Stranger Things, 2018. na vrhu su bili Prijatelji, dok je serija Sex Education dominirala tijekom 2019. godine. Kada je riječ o filmovima, 2016. godine najgledanija je bila crna komedija Look who's back, 2017. Zootopia, 2018. godine teen komedija To All the Boys I’ve Loved Before, a 2019. krimi komedija Murder Mystery.