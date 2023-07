NASA pokreće svoj besplatni streaming servis, NASA+

U nastojanju da svima omogući bolji uvid u svoj rad, postignuća i misije, američka svemirska agencija NASA odlučila je načiniti nekoliko bitnih koraka naprijed u digitalnom svijetu, šireći svoju prisutnost i dostupnost širokom krugu zainteresiranih. Veliki projekat osnaživanja njihove digitalne komunikacije zahvatit će tako NASA-inu početnu internetsku stranicu, mobilnu aplikaciju, ali će donijeti i jedan sasvim novi servis – uslugu streamanja videa na zahtjev, NASA+.

Redizajn weba i appa

Internetska stranica, koja će uskoro postati početno mjesto za interakciju s NASA-om, već je objavljena u beta verziji. Riječ je o redizajnu i modernizaciji postojeće stranice, koja objedinjava informacije o svim aktivnostima unutar te agencije. Snalaženje će na novom webu biti lakše, korisničko iskustvo bolje, a količina dostupnog sadržaja proširena. Beta verziji već sada možete pristupiti ovdje.

Uz redizajn web stranice ide i ažuriranje mobilne aplikacije. NASA-ina službena mobilna aplikacija trenutačno je dostupna za Android i iOS, a ima svoje inačice i za Apple TV, Amazon (Kindle) Fire TV te Roku multimedijske playere. Trenutačno je kroz nju dostupno više od 19.000 slika, videa, podcasta i ostalih sadržaja, kao i vijesti o svim aktualnim misijama.

NASA+

No, ova će aplikacija do kraja godine biti nadopunjena još jednom, vezanom za novi servis, koji NASA planira pokrenuti. Bit će to servis za streaming videa na zahtjev, NASA+. Ova će streaming usluga posluživati video sadržaje potpuno besplatno, bez reklama te primjerene za sve uzraste. Na istom mjestu bit će moguće pratiti prijenose ključnih događaja uživo, koje je do sada prenosila NASA TV, ali i nove originalne video sadržaje, serije, dokumentarce i slične sadržaje.

"Transformacija naše digitalne prisutnosti pomoći će nam da bolje ispričamo priče o tome kako NASA istražuje nepoznato u zraku i svemiru, nadahnjuje kroz otkrića i inovira za dobrobit čovječanstva", poručuje Marc Etkind iz NASA-inog komunikacijskog tima.

Aplikacija NASA+ bit će dostupna za iOS i Android mobitele i tablete, Roku, Apple TV i Fire TV uređajima, kao i na desktopu.