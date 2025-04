Serija „The Last of Us" obnovljena za treću sezonu

Izvor: The Last of Us/Youtube

Dvije godine nakon što je premijerno prikazana prva sezona, na HBO-u izlazi nastavak serije The Last of Us. Druga sezona se odvija pet godina kasnije, ali samo djelomično prikazuje događaje iz igre The Last of Us Part II. U ukupno sedam epizoda pojavit će se i Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Young Mazino i Catherine O’Hara.

Kreator i izvršni producent serije, Craig Mazin, je prošle godine istaknuo da su u planu barem četiri sezone i da bi treća trebala imati „znatno veći opseg". Osvrnuo se i na suradnju s HBO-om: „Predani smo tome da gledateljima pružimo sjajne sezone, a HBO je nevjerojatan s tim. Dopustili su nam da odaberemo to prirodno mjesto. Umjesto da stvaramo sezone oko artificijelnih brojeva, mi stvaramo duljinu sezona ovisno o priči i načinu na koji je želimo ispričati."

Službene vijesti o nastavku nisu se slučajno dogodile uoči premijere druge sezone i jednim su dijelom odgovorile na pitanje što se može očekivati u nadolazećim epizodama. Osim što se ističe mračnijim sadržajem, igra The Last of Us Part II također traje duže od svog prethodnika, što sugerira da će se njezina radnja naći i u sljedećoj sezoni, a potencijalno i u onim kasnijim.