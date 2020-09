Netflix ponudio odabrane filmove i serije potpuno besplatno

Želite li pogledati određene filmove s Netflixa, a niste pretplatnik ovog streaming servisa, imamo dobru vijest za vas. Netflix je, naime, svima na raspolaganje stavio deset filmova i epizoda svojih originalnih serija – potpuno besplatno. Sve što trebate učiniti jest slijediti ovaj link, na kojem će vam se potom prikazati ponuda besplatnog sadržaja. Stvar za sada funkcionira ako joj pristupite putem preglednika s desktopa ili Android uređaja (pristup putem iOS-a ili smart TV-a nije podržan).

Može i bez pretplate

Riječ je o promociji originalnih Netflixovih filmova i serija kojom kompanija želi privući nove pretplatnike. No, pogledate li bilo što od ponuđenoga, ništa vas ne obvezuje da to i postanete.

Naslovi kao što su Murder Mystery, Stranger Things, Boss Baby, Bird Box, When They See Us ili Grace & Frankie trenutačno su u ovoj besplatnoj ponudi, no iz Netflixa kažu kako će s vremena na vrijeme ponudu mijenjati i nadopunjavati novim sadržajima. Filmovi su dostupni u cijelosti, dok je kod serija riječ tek o prvoj epizodi.