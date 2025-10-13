Stiže AV2 kodek: bolja kvaliteta videa uz 30% manju potrošnju podataka

Novi AV2 standard donosi veliki napredak u streamingu s 30% boljom kompresijom od AV1. To znači kvalitetniji 4K i 8K sadržaj, ali i nove mogućnosti za AR/VR i 3D video. Uskoro će biti poznata njegova specifikacija

Svijet online video sadržaja uskoro bi mogao doživjeti značajno poboljšanje. Prema izvještaju portala TechRadar, stiže AV2, sljedeća generacija široko korištenog AV1 streaming standarda, koja obećava višu kvalitetu slike uz manju potrošnju internetskog prometa.

Razvoj AV2 kodeka vodi Alliance for Open Media, konzorcij u kojem se nalaze tehnološki divovi poput Applea, Googlea, Mete, Netflixa i Tencenta. Upravo je znanstvenik iz Netflixa, Andrey Norkin, na nedavnoj prezentaciji podijelio nove podatke koji detaljno opisuju poboljšane performanse. Ukratko: viša kvaliteta, manja potrošnja podataka i zadovoljniji korisnici.

Što AV2 zapravo donosi?

Norkinova prezentacija pokazala je da AV2 nudi čak 30% bolju video kompresiju od trenutnog AV1 standarda. U praksi to znači da će streaming servisi moći isporučiti video iste kvalitete koristeći 30% manje internetskog prometa. Ovo je posebno važno za 4K i 8K video, jer bi moglo potaknuti pružatelje usluga da nude sadržaj više rezolucije bez da ga ograničavaju isključivo na najskuplje pretplatničke pakete.

Jedna od najzanimljivijih novosti koje AV2 donosi jest podrška za višestruki video prijenos (multi-stream). Ova tehnologija omogućuje istovremeno slanje više video streamova, što je ključno za stereo vizuale 3D filmova, prijenose sportskih događaja s više kutova kamere ili istovremeni prikaz prijenosa uživo i studijske emisije.

S obzirom na to da će AV2 podržavati tvrtke poput Disneyja, Applea i Googlea, ova bi funkcionalnost mogla dovesti do novih, imerzivnih video iskustava. Primjer su utakmice Los Angeles Lakersa koje će se prenositi na Appleov Vision Pro uređaj. Očekuje se da će upravo virtualna (VR) i proširena (AR) stvarnost biti ključni korisnici prednosti novog standarda.

Potpuna specifikacija AV2 kodeka bit će objavljena kasnije ove godine, a čak 53% članova Alliance for Open Media najavilo je da će ga usvojiti unutar 12 mjeseci od objave. Šira primjena u streaming servisima očekuje se krajem 2026. godine, kada bismo svi trebali osjetiti prednosti efikasnijeg i kvalitetnijeg streaminga.