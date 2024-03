Zabranu dijeljenja lozinki uvest će i (HBO) Max

Netflix je bio prvi koji se ohrabrio korisnicima diljem svijeta zabraniti dijeljenje lozinki s obitelji i prijateljima izvan matičnog kućanstva. Osim ponešto javnog negodovanja pretplatnika, restrikcije u dijeljenju računa donijele su im daleko više pozitivnoga – otkako je ta politika na snazi, broj pretplatnika na Netflix samo raste. Ne čudi, stoga, da je i Disney već počeo sa sličnim planovima, ali i da će se njima uskoro pridružiti i streaming servis Max.

Prilika za dodatnu zaradu

Kod nas i dalje pod starim imenom HBO Max, ovaj streaming servis u vlasništvu je američkog velikog medijskog koncerna Warner Bros. Discovery, čiji predsjednik zadužen za streaming i igre JB Perrette sada najavljuje da će Max započeti s restrikcijama u dijeljenju lozinki. Tu inicijativu vide kao još jedan alat za ostvarivanje financijskih ciljeva, a "sukladno veličini našeg poslovanja, to je smislena prilika", izjavio je Perrette na Morgan Stanleyevoj konferenciji u San Franciscu ovoga ponedjeljka.

JB Perrette WBD

Stroža kontrola korisničkih računa i zabrana njihovog korištenja izvan matičnog kućanstva kod Maxa će biti uvedena postupno. S time će se započeti kasnije ove godine, a globalno širenje restrikcija očekuje se tijekom 2025. godine.

Stižu i reklame?

No, ni to nije sve – budući da su konkurenti već lansirali jeftinije pretplatničke pakete, koji uključuju prikazivanje reklama, Max bi mogao slijediti i taj trend. Kod njih bi se reklame mogle prikazivati u različitim inovativnim formatima, primjerice nuditi izravnu kupnju proizvoda klikom u aplikaciji i slično. I to bi se moglo pokazati lukrativnim, budući da streaming servisi, koji već imaju pakete s reklamama, prijavljuju više prihode po pretplatniku takvog paketa, nego u slučaju klasične skuplje pretplate bez reklama.

Odjel za streaming u koncernu Warner Bros. Discovery zabilježio je prošle godine dobit od 103 milijuna, nakon što je godinu ranije imao gubitak od čak 1,59 milijardi dolara. Na svim svojim pretplatničkim uslugama (Max, Discovery+ i klasični HBO) ukupno bilježe 97,7 milijuna pretplatnika.