I Disney najavljuje zabranu dijeljenja lozinki za svoj streaming servis, kao i poskupljenje

Video streaming servis Disney+ mogao bi se ugledati na Netflix, pa uvesti ograničenja u tome kako korisnici među sobom dijele pristupne lozinke, najavio je to njihov generalni direktor

Disney je objavio svoje najnovije poslovne rezultate ovoga tjedna, a tijekom konferencijskog poziva s ulagačima generalni se direktor te kompanije, Bob Iger, dotaknuo i pitanja koje bi sigurno utjecalo na mnoge – dijeljenja lozinki. Vjerojatno ohrabreni činjenicom da je Netflix taj potez odradio prilično bezbolno po financijsku sliku kompanije, čak i povećao broj pretplatnika uslijed zabrane dijeljenja računa, u Disneyu kažu kako i oni "aktivno istražuju tu mogućnost" za svoj streaming servis, Disney+.

Zabrana tek u planu

Korisnicima će tako vjerojatno već do kraja ove godine biti predstavljeni novi opći uvjeti poslovanja, koji će se pozabaviti načinima ograničavanja dijeljenja pristupa među prijateljima. Disneyeva "taktika monetizacije", tj. način na koji će dijeljenje lozinki biti ograničeno, i što će se pritom i koliko naplaćivati, bit će predstavljena tijekom sljedeće godine. U punu implementaciju njihova stroža pravila možda neće doći sve do 2025.

Prema Igerovim riječima, Disney ima načina pratiti tko se i odakle spaja na njihov servis. Spomenuo je i da je riječ o "značajnom" broju korisnika koji za spajanje koriste tuđe lozinke, ali nije htio potvrditi o kojem je broju riječ.

Spominju i poskupljenja

Disney+ trenutačno košta 7,99 eura na mjesec ili 79,90 na godinu. Korisnici plaćanjem jedne pretplate mogu na servisu registrirati do sedam korisničkih profila, od kojih se najviše četiri mogu istodobno koristiti za gledanje sadržaja. Disney u svojim uvjetima korištenja već sada ističe da se lozinka za pristup ne smije dijeliti s drugima, pa je, prema tome, registracija profila dozvoljena samo unutar obitelji ili kućanstva. No, tehničke zabrane još nema – barem do sljedeće godine.

Bob Iger The Walt Disney Company

Osim toga, najavljeno je i kako će ove jeseni usluga Disney+ poskupjeti u SAD-u, dok bi u Europi tijekom studenoga mogla biti dostupna nova, nešto jeftinija razina pretplate, ali uz koju će gledateljima biti prikazivane reklame. Osim toga, najavljeno je i kako će ove jeseni usluga Disney+ poskupjeti u SAD-u, dok bi u Europi tijekom studenoga mogla biti dostupna nova, nešto jeftinija razina pretplate, ali uz koju će gledateljima biti prikazivane reklame. Prema objavljenome, na "odabranim tržištima" Disney+ s reklamama koštat će 5,99 eura mjesečno, počevši od 1. studenoga. Nakon toga, već u prosincu, uslijedit će poskupljenje postojećih "Premium" paketa pretplate.

Problematični CEO

Pitanje inzistiranja na novim oblicima monetizacije moglo bi ponovno potaknuti nezadovoljstvo usmjereno ka CEO-u Bobu Igeru. On je na čelu Disneya bio 15 godina, pa otišao 2020., da bi se prošle godine ponovno vratio i počeo "uvoditi red". Nedavno su tako najavili otpuštanje oko 7 tisuća radnika, a Iger je meta kritika glumaca i pisaca u Hollywoodu, koji trenutačno kolektivno štrajkaju.

Iger, naime, prima oko 27 milijuna dolara godišnje plaće, dok kompanija otpušta zaposlenike, a industrija ne želi mnogima povećati primanja – što je Igera i njemu slične stavilo na "crnu listu" onih protiv kojih štrajkaši govore. Zahtjeve štrajkaša Iger je nedavno nazvao "nerealističnima", što sigurno nije pregovore pomaknulo u dobrom smjeru.