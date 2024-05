Uđite u temu umjetne inteligencije uz novu epizodu "AI - Što se stvarno krije iza ovog tehnološkog čuda?" u kojoj Slaven Mišak razgovara s Borisom Debićem. Boris je više od 25 godina svoje karijere proveo u Silicijskoj dolini gdje je radio na raznim AI rješenjima.

AI nije samo pojava iz znanstvene fantastike poput HAL-a iz "2001: Odiseje u svemiru", ChatGPT-a ili samovozeće Tesle. AI je kompleksan skup tehnologija koje su evoluirale od 50-ih godina prošlog stoljeća do danas. Kako stroj može simulirati ljudsku inteligenciju? Kako se umjetna inteligencija manifestira u našem svakodnevnom životu, od pretraživanja interneta do ciljanog oglašavanja? AI ima velik utjecaj na interakciju ljudi s tehnologijom.

Boris dijeli svoje iskustvo iz Googlea, gdje je sudjelovao u razvoju naprednih tehnologija za poboljšanje korisničkog iskustva i efikasnosti oglašavanja. AI nije tehnologija budućnosti o kojoj samo čitamo, već je ključna komponenta današnjeg poslovnog svijeta. No, postoji jedan problem s kojim se IT industrija susrela već prije par godina, svijet ima premalo programera. „Krivulja upotrebe računala eksponencijalno raste, međutim output škola i fakulteta je linearan. Obrazovni sustav ne daje veći broj stručnjaka. Zbog toga se jedan dio programera okupio kako bi pronašli rješenje i sjetili su se umjetne inteligencije“, govori nam Boris.

AI postoji od 50-ih godina, ali tek sada je doživljava pravi 'hype'. Boris nam objašnjava kako je upravo zbog toga i kompanijama u interesu da uvode AI u svoje poslovanje jer samim time postaju zanimljivije na tržištu investicija. „McKinsley je napravio studiju utjecaja umjetne inteligencije i došli su do podataka kako je u 100 godina industrijske revolucije porast globalnog GDP-a iznosio 0,3 %, 30 godina razvoja IT-ja je značio dodatni rast od 0,6 %, a AI je donio rast GDP-a od 2,1 % na svjetskoj razini. Duplo veći rast nego što ga je donio IT i to u 10, a ne 30 godina“, objašnjava Boris.

Ne propustite novu epizodu Spanoptica i otkrijte zašto je AI postao temeljna tehnološka revolucija našeg doba i što se zapravo krije iza pojma umjetne inteligencije. Pogledajte cijelu epizodu Spanoptica!

Ako ste propustili prošlu epizodu, pronađite je ovdje.