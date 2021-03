Slaven Mišak vodi novi tehnološki podcast

Spanoptic je Spanov tehnološki orijentiran podcast u kojem će interni i vanjski IT stručnjaci raspravljati o relevantnim tehnološkim temama. Zamišljen je kao mjesečna emisija u kojoj će se IT profesionalci i entuzijasti koji prate tech scenu obraćati isto takvoj publici, ljudima koje zanimaju zbivanja u IT industriji. Svaki će se mjesec obrađivati i komentirati aktualnosti u IT-u te će se pratiti i analizirati novi tech trendovi. Cilj podcasta je stvoriti platformu koja će okupljati lokalne i regionalne zaljubljenike u IT i dati im forum za diskusiju te dijeljenje znanja i iskustava.

Podcast Spanoptic vodit će poznati inženjer i inovator Slaven Mišak, inače čest gost na Bugovim stručnim konferencijama. U prvoj epizodi možete saznati sve o Neostaru! Slaven Mišak kroz razgovor sa Spanovim Software Solutions stručnjacima Leom i Marijom uranja u detalje razvoja, arhitekture i dizajna napredne digitalne platforme za prodaju i kupnju rabljenih vozila. Pogledajte...

Spanoptic je moguće pratiti putem YouTube kanala, Google Podcast platforme, Apple Podcast platforme, Deezera i Spotifyja.