Podverse - višeplatformska aplikacija otvorena koda za uživanje u podcastima

OSNOVNI PODACI Naziv Podverse Namjena Sve što je potrebno za slušanje podcastova Android Google Play / F-Droid iOS App Store Cijena Besplatan / 18 eur godišnje (Premium)

Aplikacija za pronalazak i redovito slušanje podcastova ima i više nego dovoljno, a Podverse je još jedna takva aplikacija koja će ponajprije biti zanimljiva onima koji ne traže vizualno raskošno sučelje ili izražene društvene značajke koje nude neki drugi konkurentni servisi. No to ne znači da ova aplikacija zapravo nema što ponuditi. Baš nasuprot.

Temelji se na Podcasting 2.0 standardima, što znači da neovisni kreatori i slušatelji imaju veću slobodu u načinu distribucije i monetizacije sadržaja, ali i to da implementira brojne elemente te inicijative; transkripte, poglavlja, povezane linkove i podršku za decentralizirane RSS kanale.

Što se samih značajki tiče, Podverse nudi sve ono što bi se i moglo očekivati od ozbiljne aplikacije za podcast. Tu je opcija pretraživanja i pretplata na podcaste, klasično upravljanje reprodukcijom, izvanmrežno slušanje, označavanje epizoda za kasnije slušanje, podrška za sinkronizaciju između uređaja, podrška za CarPlay i Android Auto, uvoz OPML datoteka, te još mnogo toga.

No, ono što ga čini posebno zanimljivim, ugrađena ja podrška za model Value for Value koji omogućava korisnicima da izravno financijski podrže podcastere, koristeći kriptovalute, ali i neke dodatne zanimljive značajke kao što je Clips. Kao što naziv već sugerira, riječ je o stvaranju isječaka neke epizode podcasta koje je onda moguće podijeliti s drugima.

Doduše, Clips je jedna od značajki koja potpada pod izdanje Premium za koje je potrebno plaćati 18 eura godišnje, a moguće ga je besplatno iskušavati tri mjeseca. S druge strane, Podverse je dovoljno izdašno opremljen da se može koristiti isključivo njegovo besplatno izdanje, no uvijek je pohvalno honorirati autore aplikacije koju se redovito koristi.