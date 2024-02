Spanoptic E25: Software Asset Management (SAM)

Danas organizacije koriste razna softverska rješenjima pa je logično da do izražaja sve više dolazi i učinkovito upravljanje softverskom imovinom (Software Asset Management). Softver je postao temeljna komponenta poslovanja, a pravilnim upravljanjem softverom optimiziramo resurse, smanjujemo troškove i osiguravamo usklađenost s pravilima licenciranja. Prema istraživanjima, čak je 37% proizvoda neiskorišteno ili nepotrebno, a upravljanje softverskom imovinom zapravo predstavlja strateški pristup identificiranju, praćenju, i upravljanju softverskim resursima unutar organizacije. Na pitanja zašto SAM ostvaruje značajne uštede, koji su rizici ako ne upravljamo našim licencama i mnoga druga, u ovoj epizodi Spanoptica odgovorio je Danko Selak, Spanov Senior SAM konzultant.

Jedan od ključnih koraka kod SAM-a je je stvaranje inventara, odnosno popisivanje svih softverskih resursa unutar organizacije. To uključuje identifikaciju instaliranih programa, licenci, verzija i povezanih resursa. Kako bismo znali koristimo li softver koji je u skladu s uvjetima licenci, potrebno je pratiti broj instalacija, ažurirati ih i naravno, pridržavati se pravila i regulativa koje su propisane. Praćenje stvarnog korištenja softvera pomaže u identifikaciji neiskorištenih licenci ili potrebe za dodatnim licencama, na temelju čega se mogu planirati buduće potrebe.

Danko je podijelio primjer iz prakse i kroz njega objasnio kolika je zapravo uloga SAM-a. Za jednog velikog internacionalnog korisnika proveli su implementaciju SAM rješenja, čime su trošak trogodišnjeg ugovora za licenciranje softvera jednog velikog proizvođača smanjili za 800.000$. Cifre naravno ovise o ukupnom budžetu za SAM tako da neće svi ostvariti tu uštedu u novcu, no postotak je primjenjiv na sve. Za istog tog korisnika ostvarena je ušteda od 13%. No važno je istaknuti da SAM nije namijenjen samo velikim tvrtkama.

"Uobičajena zabluda je da je SAM samo za velike tvrtke. Naravno, kod velikih je lakše ostvariti veće uštede, ali i manje tvrtke provedbom SAM analize i implementacijom SAM-a kao prakse mogu brzo postići i direktnu i indirektnu korist. Najčešće je to vidljivo kroz uštede na troškovima softvera s jedne strane i smanjenju financijskog, pravnog i reputacijskog rizika s druge. To je pogotovo izraženo u današnje vrijeme hibridnih implementacija IT rješenja i računarstva u cloudu gdje je optimizacija korištenih (i plaćanih) resursa postala nužnost.", kaže Danko.

Upravljanje softverskom imovinom nije samo administrativni zadatak - to je ključni stup poslovne strategije u digitalnom dobu. Organizacije koje implementiraju učinkovit SAM ne samo da smanjuju troškove i rizike, već stvaraju i temelj za dugoročni uspjeh i održivost. Pogledajte cijelu epizodu Spanoptica!

