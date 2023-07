Spanoptic S02 E14: Digitalizacija javne uprave

U posljednjih nekoliko godina javni sektor je uveo gomilu promjena - od školstva pa sve do NIAS-a. Analizu cjelokupng stanja daje Ratko Mutavdžić, voditelj poslovanja s javnom upravom u Microsoftu

Nikada se, ili rijetko, o javnom sektoru raspravlja kao o pokretaču tehnološkoga napretka, pa ipak, u posljednjih je nekoliko godina upravo javni sektor bio taj koji je uveo gomilu promjena. Istina, to se dobrim dijelom dogodilo i zbog pandemije koronavirusa, no danas s pravom (i ponosom!) možemo reći da je u nekim segmentima Hrvatska bila spremn(ij)a na to u usporedbi s mnogim drugim državama s kojima bi se inače po sličnim parametrima mogla uspoređivati. Tako je, primjerice, kod nas školstvo relativno dobro uvelo online nastavu, budući da već neki niz godina od prije pandemije imamo spremnu većinu digitalnih nastavnih materijala koji kao da su samo čekali da uđu uporabu.

Čak i stavimo li po strani pandemiju i segment školstva, postoje neki sustavi koji već godinama pokazuju da smo ipak digitalizirani kao nacija, poput NIAS-a, a tendencija za brzom modernizacijom samo se još dodatno pospješila u posljednjih pet do sedam godina, otkako je porastao i sveopći interes za digitalizacijom i digitalnom transformacijom. Ažurnost u primjeni dostupnih alata varira od države do države – neke se zemlje i dalje više oslanjaju na svoje prirodne resurse kao na komparativne prednosti, dok druge u nedostatku takvih izvora koriste upravo znanje kao svoje najveće dobro.

A što konkretno znači raditi s javnom upravom u slučaju Microsofta? Kada je uopće krenula suradnja – koje su bile prve korištene aplikacije? Kakvi su bili inicijalni planovi za uvođenje digitalnih tehnologija u državu i kako to usporediti sa stanjem danas – jesmo li opravdali, razočarali ili možda čak nadmašili očekivanja? I, kad smo već kod očekivanja, kakav se omjer tehnološkog napretka očekuje u javnom u odnosu na privatni sektor u godinama koje dolaze?

Na ova, a i brojna druga pitanja odgovara Ratko Mutavdžić - voditelj poslovanja s javnom upravom u Microsoftu. Dat će dobar prikaz stvarnog stanja stvari u domaćem javnom sektoru, no ponudit će i širu sliku budući da redovito surađuje s više od stotine zemalja. Jesmo li konkurentni, kako je Katar uveo trajne promjene zahvaljujući Svjetskome nogometnom prvenstvu te što je zajedničko inovativnosti i zadnji čas spriječenom rezanju stola iz osamnaestog stoljeća – pogledajte u najrecentnijem Spanopticu

