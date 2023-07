Apple nudi Vision Pro odabranim developerima, uz vrlo stroge uvjete

Prvi primjerci najnovijeg Appleovog uređaja uskoro će stići u ruke developera, osoba ključnih za njegov komercijalni uspjeh. No, oni koji ga dobiju za potrebe razvoja moraju pristati na svašta

Nakon predstavljanja novog AR/VR naglavnika Vision Pro, pa potom i otvaranja softverskog razvojnog okruženja za novi visionOS, Apple je ovoga tjedna napokon otvorio i mogućnost developerima da se domognu jednog primjerka "revolucionarnog" uređaja. Apple Vision Pro developerski kit s ugrađenim operacijskim sustavom visionOS spreman je za razvoj i testiranje aplikacija u proširenoj i virtualnoj stvarnosti, no uvjeti po kojima ga se može dobiti na korištenje sve su, samo ne jednostavni.

Apple kaže kako će developerima "posuditi" developerski kit kako bi oni mogli pripremiti svoje aplikacije za vrijeme kada će biti lansiran i prateći App Store. Osim samog uređaja, developeri i studiji dobit će pomoć Appleovih stručnjaka pri početku rada, savjete pri razvoju aplikacija i rješavanju raznih problema, ali će dobiti i – vrlo striktne kontrole.

Dug popis zahtjeva

Apple Vision Pro očito nije namijenjen "svakome", već onima koji će ga najozbiljnije shvatiti. To pokazuje šest stranica gusto tiskanog teksta s uvjetima korištenja developerske inačice novog naglavnika. Isporučeni primjerak morat će tako biti strogo čuvan, pohranjen u posebnoj zaključanoj kutiji, i to samo na adresi na kojoj developer radi. Pristup uređaju smiju imati samo ovlaštene osobe, pa u dokumentu čak stoji da "obitelj, prijatelji, cimeri ili zaposlenici u kućanstvu ne smiju pristupiti, vidjeti, držati niti koristiti" uređaj. Oni koji to smiju činiti, pak, ne smiju javno o svojem iskustvu govoriti.

The Vision Pro developer kit rules are INSANE pic.twitter.com/0mEzAEWzfu — 🅳🆈🅻🅰🅽 (@DylanMcD8) July 24, 2023

Vision Pro nikada neće biti ostavljen bez nadzora, a u slučaju gubitka ili krađe sva će odgovornost biti na ovlaštenim developerima koji su ga od Applea posudili. U bilo kojem trenutku kompanija može zatražiti uređaj natrag, a moguće je da će i periodično provjeravati kako se i gdje developeri njime koriste. Logično, bilo kakve druge radnje, poput rastavljanja, izmjena, reverznog inženjerstva, i slično, strogo su zabranjene, kao i korištenje uređaja za razvoj konkurentskih rješenja. Popis nedozvoljenih radnji prilično je dug, otprilike kao da je riječ o strogo povjerljivoj vojnoj tehnologiji pod oznakom tajne.

Developeri, kojima je sve ovo prihvatljivo, moraju imati developerski račun kod Applea, prijaviti svoju ekspertizu i postojeće aplikacije, pa službeno pristati na navedene uvjete. Tek tada će ih kompanija uzeti u razmatranje, a uređaj će na korištenje dobiti samo odabrani. Prioritet će imati oni koji će "razvijati aplikacije koje iskorištavaju prednosti i mogućnosti visionOS-a", stoji na Appleovim stranicama.