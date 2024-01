Apple Vision Pro u slobodnoj prodaji u SAD-u već 2. veljače, kod nas niti na vidiku

Počinje era "prostornog računalstva" – tako je Apple slavodobitno najavio početak prodaje svojeg, nakon dugo vremena, potpuno novog proizvoda i ulazak u svijet virtualne i proširene stvarnosti. Apple Vision Pro, sada je to i službeno, moći će se naručiti već od 19. siječnja na teritoriju SAD-a. Prve isporuke i slobodna prodaja naglavnika u Appleovim trgovinama i preko weba započet će od 2. veljače, objavljeno je ovoga tjedna.

Apple je objavu tempirao kako bi ona stigla otprilike u isto vrijeme s otvaranjem tehnološkog sajma CES, na kojem oni tradicionalno ne sudjeluju. "Apple Vision Pro je najnapredniji uređaj potrošačke elektronike ikada stvoren. Njegovo revolucionarno i čarobno korisničko sučelje redefinirat će način na koji se povezujemo, stvaramo i istražujemo", pompozno najavljuje tržišno lansiranje Tim Cook u službenom priopćenju. ističući visionOS kao osnovu računalstva u prostoru, velikog pomaka paradigme kad je riječ o korisničkim sučeljima.

Što će se moći s njime?

Kad se Apple Vision Pro pojavi na policama, s njime će biti moguće koristiti i brojne aplikacije, za koje su developeri imali oko pola godine vremena prirediti ih za 3D iskustvo. Apple ističe neke od njih: Fantastical, Freeform, JigSpace, paket Microsoft 365 i Slack, u domeni poslovnih aplikacija, Apple TV+, Disney+ i Max iz područja video streaminga, kao i mobilne igre s App Storea te katalog od 250 igara iz ponude servisa Apple Arcade.

Kroz Vision Pro bit će moguće gledati i 3D video zapise, kakvi se odnedavno mogu snimati iPhoneom 15 Pro. Naglavnik će omogućiti i obavljanje videokonferencija "u prostoru". To će omogućiti Appleov FaceTime, a podrška će biti uključena i za Zoom, Cisco Webex te Microsoft Teams.

Pri dizajnu softvera velik je naglasak stavljen na privatnost. Tako je uveden Optic ID, novi sustav provjere autentičnosti koji analizira šarenicu oka kako bi otključao Vision Pro. On služi i za automatsko upisivanje lozinki te potvrdu plaćanja provedenih kroz sustav Apple Pay. Podaci o praćenju pokreta oka ne dijele se s Appleom, aplikacijama trećih strana ili web stranicama, naglašavaju.

Kada će u Europu?

Ono što sigurno zanima čitatelje s naših prostora jest kada bismo Vision Pro mogli vidjeti i na ovom tržištu. Iz Applea službeno o tome za sada ne govore, ali postoje neke neslužbene informacije. Prema njima, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada bit će prva tržišta, na koja će taj uređaj stići nakon SAD-a, i to tek krajem godine. Europa i Azija u planu su tek nakon toga, odnosno nakon što dovrši velik proces lokalizacije OS-a, aplikacija i usluga. To znači da bi prodaja u Europi, i to samo na velikim tržištima poput Francuske i Njemačke, mogla započeti tek početkom – sljedeće godine.

Cijene

I za kraj – najavljene cijene. U SAD-u će Apple Vision Pro, kako je to ranije i bilo najavljeno, imati početnu cijenu od 3.499 dolara za osnovnu konfiguraciju. U to će biti uključen procesor M2, 256 GB prostora za pohranu te dvije trake za pričvršćivanje uređaja na glavu (jednostruku i dvostruku). Uz Vision Pro isporučivat će se brtva za svjetlo koja prianja uz lice, s dva jastučića različitih veličina, zaštitni pokrov za prednji dio uređaja, krpa za poliranje, baterija te USB-C punjač sa strujnim adapterom.

Dodaci u obliku ZEISS-ovih leća s dioptrijom za čitanje koštat će 99 dolara, a leće s dioptrijom (prema liječničkom receptu) koštat će 149 dolara.