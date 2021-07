Virtualna stvarnost u sudnici dovodi do pravičnijih presuda

Sa Sveučilišta Južna Australija dolazi studija nastala na temelju eksperimenta koji je spojio tehnologiju virtualne stvarnosti i pravosuđe. Istraživači su krenuli s premisom da je sucima porotnicima daleko lakše izvući točne zaključke i donijeti pravednu presudu ako su mjesto zločina i osobno posjetili, nego ako su samo čitali sudske dokumente i policijske zapisnike. Pokušali su, stoga, rekreirati mjesta prometnih nesreća ili zločina u virtualnoj stvarnosti te simulirati uvjete na suđenju, kako bi vidjeli što se s presudama događa kada porotnici imaju ovakav uvid u događanja.

Studija je zaključila kako su učinci korištenja virtualne stvarnosti u sudnici nedvojbeno pozitivni. Test je načinjen tako što su pravnici, policajci i forenzičari stvorili vjernu rekonstrukciju događaja i mjesta na kojem se on zbio. Riječ je bila o prometnoj nesreći u kojoj je osoba bila udarena, a vozač automobila pobjegao s mjesta nesreće.

Veća sloga unutar porote

Rezultati su pokazali da su se porotnici, koji su imali prilike "sudjelovati" u ovom događaju kroz virtualnu stvarnost bolje sjećali detalja, imali bolju prostornu orijentaciju na mjestu događaja i samim time su dobili objektivniju sliku o tome što se zaista dogodilo – te u konačnici, i o eventualnoj krivnji sudionika.

U slučajevima kada je porota analizirala mjesto nesreće u VR-u, 9,5 puta je bila veća vjerojatnost da će se svi porotnici složiti oko presude. Za usporedbu, analiza fotografija mjesta nesreće često je dovodila do podijeljenog mišljenja porotnika (u konkretnom slučaju opcije su bile osuditi vozača za puku nepažnju ili za nešto teže djelo opasne vožnje sa smrtnom posljedicom).

Istraživači zaključuju da interaktivna VR tehnologija vodi do pravičnijih i konzistentnijih presuda. Mogla bi, kažu, to biti budućnost sudskih procesa. Do sada je "zlatni standard" u sličnim slučajevima bilo posjećivanje mjesta nesreće kako bi porotnici dobili realističnu sliku o njemu. No, to može biti skupo, komplicirano, a i mjesta nesreće mogu se u međuvremenu promijeniti, onemogućujući tako točnu analizu. Virtualna stvarnost, nasuprot tome, ne pati od takvih problema.