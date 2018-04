File Manager iz Windowsa 3.0 dostupan i u Windowsima 10

File Manager, Microsoftov alat za upravljanje datotekama i mapama, prvi je puta lansiran 1990. godine u sklopu Windowsa 3.0. Život je nastavio u Windowsima NT 4.0, ME, pa čak i unutar Windowsa 95 – no u to vrijeme već ga je u mainstream upotrebi zamijenio mnogo popularniji i danas aktivni Windows Explorer.

Popularni File Manager bio je Microsoftovo prvo rješenje za upravljanje datotekama koje je prigrlilo grafičko korisničko sučelje, prikaz strukture mapa kroz "grananje" na lijevoj strani ekrana, te uz prilagodljivi prikaz sadržaja odabrane mape u desnom prozoru. File Manager je mnogima koji su tada koristili računala bio prvi susret s upravljanjem datoteka na vizualni način, nakon "mračnog razdoblja" prekapanja po mapama i datotekama kroz naredbeni redak DOS-a.

Pokretanjem ovog programčića vratite se nakratko u prošlost

Kako ovaj legendarni program u svojoj izvornoj varijanti ne bi bio potpuno zaboravljen, u Microsoftu su odlučili njegov izvorni programski kod dati na korištenje svima u sklopu open source licence, pa su ga postavili na GitHub. Da stvar bude bolja, odande se može preuzeti i inačica koja funkcionira kao nativna x86 ili x64 desktop aplikacija – što znači da File Manager s daškom devedesetih, uz manje izmjene, možete pokrenuti i u najnovijim 64-bitnim Windowsima 10.