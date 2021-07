Legendarnog Profesora Baltazara od sada možete gledati na YouTubeu

Profesor Baltazar hrvatska je animirana serija snimana od 1967. do 1978. godine u Zagreb filmu. Seriju čini 59 epizoda u trajanju od pet do deset minuta, i do danas je ostala najuspješniji projekt Zagrebačke škole crtanog filma. Baltazar je u svoje vrijeme postao vrlo popularan kako u našim krajevima, tako i u inozemstvu. Za one koji možda to ne znaju, radnja animirane serije vrti se oko neobičnog znanstvenika i inovatora Baltazara koji uz pomoć svojih izuma olakšava živote drugih ljudi iz Baltazar-grada.

U svrhe očuvanja i promidžbe branda Profesor Baltazar kao društveno odgovornog branda te promidžbe vrijednosti znanja, kreativnosti i poštenja koje on simbolizira, u Zagrebu je 2010. godine osnovana udruga Profesor Baltazar. Pokretači su i Znanstvenog piknika, a zahvaljujući njima od sada svi ljubitelji kultne animirane serije mogu je pogledati, sasvim legalno i u najvišoj dostupnoj rezoluciji, na YouTubeu.

Prva sezona i dio druge već su dostupni na službenom YouTube kanalu Profesor Baltazar, i to u dvije verzije – na hrvatskom i engleskom jeziku. Autori projekta kažu kako rade i na prenošenju svih ostalih epizoda (ukupno ih je 59) iz ukupno četiri sezone.

Otac lika profesora Baltazara je Zlatko Grgić, a simpatičnom znanstveniku koji uz pomoć mašte i pozitivne energije rješava probleme svojih sugrađana u Baltazar-gradu ime je dao Pavao Štalter. Na projektu je sudjelovala ekipa od dvadeset ljudi među kojima su se, uz spomenute, isticali Ante Zaninović, Boris Kolar, Milan Blažeković, Zlatko Bourek i autor glazbe Tomica Simović.

Serijal je 1969. godine dobio nagradu Srebrni lav u Veneciji. Iste godine dobio je i nagradu srebrni Hugo u Chicagu, te nagradu na festivalu u Trstu. Godine 1970. nagrađen je u Rumunjskoj i San Sebastianu.