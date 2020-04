Sadržaji koji povezuju 5G i koronavirus uklanjat će se s YouTubea

Vjerojatno ste ovih dana i sami vidjeli kako je ljudima u karanteni odveć dosadno pa traže "krivca" za situaciju u kojoj smo se našli. Od ljudi guštera, novog svjetskog poretka, kineskih ili američkih obavještajnih agencija pa sve do 5G tehnologije – svi oni su, ovisno koga pitate, doveli do pojave novog koronavirusa i širenja pandemije. Kad je riječ 5G mrežama, sve je otišlo toliko daleko da su Britanci čak počeli uništavati bazne stanice telekoma u nadi da će se tako osvetiti za bolest "onom nekome tko ju je izmislio". Nije potrebno napominjati da je ova teorija do sada više puta raskrinkana.

Kako se gotovo sve teorije urota, primjerice oko ravne Zemlje, najbrže šire Internetom i posebice YouTubeom, u ovom su video servisu odlučili nešto poduzeti po tom pitanju. Već od ranije razne slične teoretičare urota su degradirali u svojim tražilicama i prestali ih preporučivati gledateljima, a kad je riječ o najnovijoj teoriji najavili su i nešto restriktivnije mjere.

Aktivno brisanje videa

Putem glasnogovornika su za britanski Guardian potvrdili da će početi aktivno uklanjati video sadržaje koji propagiraju tezu da su 5G i COVID-19 u nekakvoj uzročno-posljedičnoj vezi.

Ovakav sadržaj je, kažu, protivan njihovim politikama korištenja i već sada ne ulazi u preporuke koje YouTube kreira za gledatelje. Aktivno uklanjanje teorija oko 5G i koronavirusa neće zahvatiti i ostale teorije urote (a ima ih podosta) koje se bave 5G tehnologijama.

Procjena je da bi ova najnovija mogla biti najštetnija, te da dezinformacije koje širi mogu imati utjecaj na zdravlja pojedinaca – a, vidjeli smo, i na 5G bazne stanice diljem Britanije.