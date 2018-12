U Q3 2018 s YouTubea obrisano 1,6 milijuna kanala

Google redovno s YouTubea briše kanale i video sadržaj koji krši njihova stroga pravila. U najnovijem izvještaju Google tako navodi kako je samo tijekom trećeg kvartala ove godine izbrisao 1,6 milijuna kanala (1.667,587) te 50,2 milijuna video zapisa.

Budući da nije odveć teško otvoriti YouTube kanal, a i besplatno je, svakim danom se pojavljuje sve više novih kanala od čega dosta njih služi za distribuiranje nepoćudnog sadržaja. Putem YouTubea se tako pokušavaju plasirati i sadržaji koji su ispunjeni lažnim, neželjenim ili pogrešnim informacijama. Takve kanale Google označava kao spam kanale i promptno ih briše zajedno s njihovim sadržajem.

A YouTube channel is terminated if it accrues three Community Guidelines strikes in 90 days, has a single case of severe abuse (such as predatory behavior), or is determined to be wholly dedicated to violating our guidelines (as is often the case with spam accounts). When a channel is terminated, all of its videos are removed. In Q3 2018, 50.2 million videos were removed due to a channel-level suspension.